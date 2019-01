Epiphanias-Festgottesdienst in Karlsruhe

Mit einem siebenbürgischen Gottesdienst am Dreikönigsfest, dem 6. Januar, hat die Kreisgruppe Karlsruhe das neue Jahr eingeläutet. Zahlreiche Gäste aus ganz Süddeutschland nahmen am Hauptgottesdienst der Alt- und Mittelstadtgemeinde in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz teil. Gestaltet wurde er von Pfarrer Hermann Kraus und der Siebenbürgischen Kantorei unter Andrea Kulin (Chorleitung und Orgel). Eine Sängergruppe der ehemaligen Großauer Knaben, geleitet von Dagmar Baatz, brachte das Großauer Leuchtersingen zu Gehör.

Fotos: Cornel Gruber (1-16), Ortrun Heine (17-18)