Begegnungsreise - Hermannstadt, Harbachtal und Mühlbach

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland führte vom 12. bis 19. September '21 eine Begegnungsreise nach Siebenbürgen durch, deren Ziel die Vertiefung der digitalen Zusammenarbeit mit den deutschsprachigen Einrichtungen in Siebenbürgen war. Die Reise wurde von den Webmastern von Siebenbuerger.de in einer Instagram-Story dokumentiert. Den ersten Teil der Reise mit Arbeitsgesprächen in Hermannstadt und Ausflügen ins Harbachtal und nach Mühlbach finden Sie in dieser Galerie.



Fotos: Günther Melzer