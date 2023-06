Impressionen vom Baumstriezelfest 2023 in Heilbronn

An Christi Himmelfahrt lädt die Kreisgruppe Heilbronn des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. zum Baumstriezelfest ein. Nachdem der neue Standort rund um das Vereinsheim auf der Schanz letztes Jahr so gut angenommen wurde, gab es am 18. Mai 2023 eine Fortsetzung. Zum Auftakt wurde der Gottesdienst in der Auferstehungskirche Heilbronn von der Pfarrerin Stefanie Siegel zelebriert und vom Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn musikalisch mitgestaltet. Im Anschluss fanden sich bei frischem Baumstriezel, leckeren Cremeschnitten sowie saftigen Mici und Würstchen zahlreiche Gäste rund um das Vereinsheim ein. Bei zünftiger Blasmusik des Karpatenorchesters Heilbronn wurden sie gut unterhalten. Ein herzlicher Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die durch ihre tatkräftige Unterstützung Veranstaltungen in dieser Größenordnung erst möglich machen.

Fotos: Hannah Schuster