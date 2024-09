Vom 20. bis 22. September fand in Wels in Oberösterreich der 14. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Österreich statt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „80 Jahre Siebenbürger Sachsen in Österreich“ und war geprägt von beeindruckenden, emotionalen, nachdenklichen und auch fröhlichen Momenten. Zahlreiche Gäste und Gruppen aus Österreich, Siebenbürgen und Deutschland nahmen daran teil.

Fotos: Heike Mai-Lehni