75-jährige Jubiläumsfeier der Landesgruppe Baden-Württemberg

Das 75-jährige Jubiläum der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wurde am 23. November 2024 in Heilbronn gefeiert.

Die Festveranstaltung, zu der alle Mitglieder, Landsleute und Freunde herzlich eingeladen waren, fand im Theodor-Heuss-Saal des Konzert- und Kongresszentrums Harmonie in Heilbronn statt und umfasste, neben der Festrede und Grußworten der Ehrengäste, ein buntes kulturelles Programm unserer vereinigten Blaskapellen, Chöre und Tanzgruppen sowie die Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“.

Lesen Sie dazu den Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 27. November 2024.



Fotos: Jürgen Binder