75-Jahr-Feier des Landesverbands Bayern (Markus Stenner)

Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. hat sein 75-jähriges Jubiläum am Samstag, dem 19. Oktober, in der Meistersingerhalle Nürnberg gefeiert. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der auch als Ehrengast daran teilgenommen hat. Am Nachmittag fand ein Festakt mit einem Kulturprogramm statt, das von Blaskapellen, Tanzgruppen und Chören des Landesverbands mitgestaltet wurde. Am Abend folgte ein großer Ball mit Livemusik der „Highlife Band“.

Fotos: Markus Stenner