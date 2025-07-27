Jahresempfang 2025 auf Schloss Horneck
Am 26. Juli 2025 jährte sich der Geburtstag des im Februar 2022 verstorbenen Schriftstellers und Journalisten Hans Bergel zum 100. Mal. Einen Tag später waren rund einhundert Gäste der gemeinsamen Einladung des Trägervereins des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim und des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats gefolgt, um auf Schloss Horneck den Geburtstag und das schriftstellerische Werk von Hans Bergel in einem Festakt zu würdigen. Aus diesem Anlass übergab seine Familie die vom Bildhauer Kurtfritz Handel entworfene Bronzebüste feierlich dem Siebenbürgischen Museum. Im Anschluss luden die Veranstalter zu einem Empfang, der wetterbedingt leider nicht auf der Sonnenterrasse des Schlosses, sondern im Festsaal stattfand.
Fotos: Ingrid Schiel, Joachim Hellriegel