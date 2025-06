Der Heimattag 2025 war trotz des durchwachsenen Wetters wieder reich an Höhepunkten. Auf dieser Seite lassen wir die Bilder sprechen und halten den Heimattag nicht nur in Worten und Videos, sondern auch in Fotos fest. Weiter unten finden sie die Fotostrecken der Fotografen. Viel Spaß!