Politik aktuell

Hatzfelder, ich sehe, Du bemühst dich die Wirklichkeit zu erfahren. Aber bedenke, bei jedem Gericht, gibt man dem Angeklagten die Gelegenheit sich zu wehren. Also Ankläger und Verteidiger haben den gleichen Status vorm Gericht. Deren Wort, muss beim Gericht gleich hoch geschätzt werden, nur so kann der Richter die Chance haben der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Darum, wie ich sehe, meine ich, Du nimmst dir nicht Zeit die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Ja, Du wirst müde von der Arbeit nachhause kommen,...u.s.w. Wenn Du dich informierst, was zum Bsp. Udo Ulfkotte(Dr. der Politikwissenschaft und Journalist)17 Jahre Journalist bei FAZ, sagt über die Journalisten in D., was der erlebt hat. Oder über Christoph Hörstel, Ex,-Berater der Regierung der Bundesrepublik, Willy Wimmer -Ex.-Staatssekretär im Verteidigungsministerium, würdest Du dein Bild über das Geschehen von heute ganz verändern.

Hatzfelder,

der Schweizer Friedensforscher Dr. Daniele Ganser hat am 1 Nov. einen Vortrag in der Technischen Universität in Dresden gehalten. Was meinst Du darüber?

Oder über seinen Vortrag: So funktioniert die Meinungsdiktatur in der Wissenschaft?