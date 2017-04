Politik aktuell

Lenke mal nicht von deinem Schubladendenken ab!



@Hatzfelder: Nun verfolge ich seit geraumer Zeit deine Beiträge und muss gestehen, dass du ziemlich geschliffen bist, was als positiv zu bewerten ist. Irgendwie schlingelst du dich aus so mancher Falle heraus, was den Eindruck erwecken könnte - und bestimmt bei nicht Wenigen auch kann(!) -, dass du gegen dich und deinesgleichen erhobene Anschuldigungen mit Bravour meisterst.



Leider ist bei genauerer Analyse deiner Erwiderungen festzustellen, dass dahinter tatsächlich Schablondenken - du bezeichnest es als Schubladendenken -steckt, das du hier einem Anderen vorwirfst. Du und deine Sinnesgenossen haltet einer realistischen Untersuchung verschiedener Vorkommnissen nur dadurch Stand, indem eurerseits versucht wird am Thema vorbeizugackern und durch bewusste Irreführung Tatbestände vorzutäuschen, die mit dem eigentlichen Thema so viel am Hut haben, wie Tito mit Homosexualität... Diese Methode muss schon erlernt sein...!

Die Kommunisten hatten dafür ihre speziellen Anstalten, ihr die eurigen auch... Wenn ich da nur höre, dass die meisten "News" in Deutschland vom WDR, NDR und ... der SZ (nein, nein, nicht die Unserige, sondern eine "etwas Einflussreichere" aus München) kommen, die bekannterweise zu mindestens 75% links unterwandert sind, dann ist man von der Glaubhaftigkeit der Nachrichten schon überzeugt...



Zum Abschluss noch eine Begebenheit, die dir und deinesgleichen zu denken geben sollte: Vor kurzem war ich auf den Marquesas, eine ziemlich abgelegene Inselgruppe, die zu Französisch Polynesien gehört. Dort wurde uns auf einer Insel - Ua Pou - ein in die Jahre gekommener Mann vorgestellt, dessen Großvater noch Kannibale war. Der Alte zeigte uns voller Stolz verschiedene Überbleibsel dieser "Kultur". Da stellt sich die Frage, ob nun dessen Nachfolger auch Kannibalen sind???



Da du bestimmt nicht wissen willst, was ich damit meine: Das deutsche Volk hat sich nach 1945 - zugegeben anfangs gezwungenerweise - eine Gesellschaftsform eingerichtet, die im Laufe der Zeit sogar von vielen anderen Völkern, die ähnlichem Schmach entronnen waren, übernommen wurde. Wir sind eine der liberalsten Gesellschaften weltweit! Genau aus diesem Grund, @Hatzfeld, solltet endlich auch ihr akzeptieren, dass es auch hier sehr hilfsbereite Menschen gibt, bei denen jedoch auch durch euren Altruismus irgendwann das Maß voll ist. Glaube mir, da sind wir bestimmt nicht die Einzigen... Uns nach über 70 Jahren von Linksextremisten und anderen ähnlich Orientierten - siehe @ Shimon - immer noch als Nazisbeshcimpfen zu lassen, entbehrt jedwelcher Realität!!!



Die von euch - der Opposition - vertretenen Ideen deuten auf Parasitismus hin! Bei Bedarf gehe ich darauf gerne ein, will jedoch im Moment bloß zwei Fakten erwähnen: Die Außenpolitik der Linken, verbunden mit Lohn- und Rentenanforderungen dieser Partei sind utopisch. Ihre Finanzierung würde auch dann nicht ausreichen, wenn man die Reichen mit 90% ihres Einkommens - wurde schon ausgerechnet - besteuern würde! Auf der anderen Seite sind die Forderungen der Grünen bezüglich Grenzen in vieler Hinsicht..., verbunden mit Öffnung der Gleichen so unrealistisch, dass man dabei nur den Kopf schüttelt. Ihre Auffassung in Ehren Anderen behilflich zu sein, wenn sie den sehr gefährlichen Weg bis her geschafft haben, doch sie vergessen dabei, wer sich diese Route überhaupt erlauben kann... Außerdem lassen sie außer Acht, dass es in Afrika und Asien eine Bevölkerungsexplosion gibt - z.B. Afrika 1960 500 Millionen; 2015 1.300 Millionen -, die natürlich auch dazu führt, dass Europa überschwemmt wird! Für mich mehr als seltsam: Bei den Grünen soll es prozentual die meisten Intellektuellen aller politischen Parteien in Deutschland geben. Da frage ich mich schon, wie dem sein kann, dass nur derjenige, der im Moment das Ländle regiert, diese Gefahr einsieht... Junge, Junge...



Bloß einige Themen meinerseits, die du, lieber Hatzfeld, ausweiten kannst. Mir liegt es sehr daran dem Ganzen ins Auge zu schauen und es dementsprechend zu bewerten. Außerdem hoffe ich sehr, dass der Dialog ohne persönliche Beleidigungen stattfinden kann.

All dies ist für mich so unerklärlich, wie die Anmache eines gewissen Shimon, denn in beiden Fällen handelt es sich um Utopie!



Mein Rat: Fangt endlich an realistisch zu denken!



Was mich - und anscheinend viele andere auch - ist, dass du und deinesgleichen immer wieder versucht den Neuankömmlingen den Rücken zu stärken, ihre negativen Seiten zu verharmlosen und durch Vergleiche, die so stimmen, wie diejenigen zwischen Äpfeln und Mango... die eigene Gesellschaft zu kritisieren. Dazu folgendes: Natürlich wurden im Laufe der Geschichte überall Greueltaten begangen, mit dem Unterschied, dass man im Abendland daraus gelernt hat!

Im vom Islam geprägten Ländern herrschen Diktaturen auf allen Ebenen! Dort herrscht immer noch das Patriarchat, das den Frauen kaum Rechte zugesteht. So z.B. haben sich im Iran 168 Frauen von ca. 1500 Bewerbern für das Amt des (offiziellen...) Staatsoberhauptes angemeldet. Rate mal, wie viele akzeptiert wurden...

Aber weiter: In Berlin wollte ein Asylant aus Syrien eine ihm zugeteilte Wohnung nicht annehmen, weil der Nachbar - auch ein Syrer - die Wohnung im Blickfeld hatte...



Im Unterricht wollen Moslems keine Lehrerinnen akzeptieren. Schon einige Male habe ich miterlebt, wie Kolleginnen weinend aus der Klasse erschienen, weil sie von vom Islam geprägten Schülern aufs Äußerste beleidigt wurden. Und weißt du, was dagegen unternommen wurde????...



An einem Elternabend erschien ein Türke mit seiner Frau und der Tochter in dem Raum, in dem ich mich befand. Er war der Erste, gefolgt von seiner Gemahlin und der Tochter. Darauf habe ich ihn nach außen verwiesen und die Reihenfolge selber bestimmt - ihn als Letzten... Als ich die Begebenheit am darauf folgenden Tag im Lehrerzimmer erzählte, blieb allen Kolleg/innen die Spucke im Hals hängen. Keiner traute sich was zu sagen!



Vor all diesen Realitäten bleibt ihr stumm. Vielleicht kennt ihr sie nicht - schwer anzunehmen - oder ihr wollt sie nicht kennen - eher anzunehmen. Genau aus diesem Grund legt ihr euch Repliken zu, die ziemlich leicht zu durchschauen sind.



Fazit: Mit diesen Zeilen bezwecke ich keinesfalls deine/eure Ideologie zu beeinflussen, denn das wäre so, dass ich "orzul pe gâşte" verplempern würde. Mir geht es mehr darum, dir und deinesgleichen aufzuzeigen, dass ihr bei einer wahrheitsgetreuen Analyse eines Geschehens außerstande seid realistisch zu argumentieren. Dies finde ich freilich schade, ist aber leider so. Da fragt man sich schon, wer in Schablonen denkt...