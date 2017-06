Politik aktuell

Prof. Peiu von der Uni Bukarest analysiert diesen Aspekt in der amerikanischen Öffentlichkeit und stellt fest, das die Umfragen nicht der Realität entsprechen können. Er fragt:



Wieso den in den 4 letzten Wahlen, in denen Abgeordnete gewählt wurden an statt deren die in die Regierung einrückten, die Kandidaten der Republikaner haushoch siegten, obwohl die Unterstützung Ihrer Gegner sogar landesweit vorhanden war von den Medien und Demokraten?



