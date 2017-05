Politik aktuell

Genau so sieht die Realität aus Kokel



Ich lebe in NRW, und musste heute morgen in den Nachrichten verwundert höhren, das die SPD eine große Analyse in Auftrag geben will, um herauszufinden was sie falsch gemacht haben. Da war ich erst mal sprachlos.



Was jedes Kind im Lande mittlerweile weiß,und die Spatzen von den Dächern pfeifen, hat die SPD immer noch nicht begriffen, und braucht eine Analyse. Da bleibt einem echt die Spucke weg.



Sie haben alles verraten wofür diese Partei einst stand, und haben nach so vielen Niederlagen immer noch nichts kapiert.



Dann verdienen sie den Untergang,und am besten nehmen sie ihre grünen und roten Freunde gleich mit.