Institution Kirche

Jahresende-Betrachtungen



Es ist die Zeit „zwischen den Jahren“. Millionen Christen, aber auch Andersgläubige begingen das Weihnachtsfest auf unterschiedlichste Weise. Nun aber kommt das „Neue“, das unbekannte Jahr.



Christen, die versuchen nach christlichen Maßstäben zu leben, stoßen in unserer toleranten Zeit schnell auf Zeitgenossen, die – verständlich – dem biblischen Bericht kaum folgen können, denn da sind so viele unerklärbare – menschlich betrachtet, absurde Dinge berichtet. Ein paar wenige will ich anführen.



Das also ist der „liebe Gott“, jener allmächtige Gottvater, welcher die Menschen so sündhaft erschuf, dass er sie – kaum waren sie erschaffen - aus dem Paradies werfen musste und sie mit lebenslangem Fluch belegte? Wie kann man eine christliche Lehre verstehen, bei der das elende Sterben eines Gottessohnes - also jener Mensch Jesus von Nazareth, am Kreuz die im Schöpfungsakt enthaltene, Sündhaftigkeit zu egalisieren hatte? Wo gab es - außer im biblischen Bericht jemals eine Schwangerschaft ohne Zeugung durch Menschen? Wo gab es eine Entrückung wie die eines Henoch? Wieso die Verherrlichung eines vorsätzlichen Betrugs, wie der zwischen Esau und Jakob? Wo gab es Totenerweckun-gen wie die eines Lazarus? Wer kann schon diese unfassbare göttliche Trinität verstehen?



Eigentlich erkennt man ständig die sich im Kreis drehenden Bemühungen studierter Theologen, das alles irgendwie verständlich zu machen und gleichzeitig spürt man, dass diese – meist Gutmeindenden, mal wieder – mehr oder weniger gut, die Brücke zwischen orientalisch geprägter, mündlich überlieferter und dadurch epischer Geschichtsschreibung mit Glauben des 21. Jahrhunderts in Verbindung bringen möchten.



Ja, und dennoch feiern diese vielen, häufig religiös trägen Fragesteller Weihnachten und freuen sich auf die Beendigung eines meist mühevollen Jahres und auf ein paar möglichst zusammenhängende freie Erholungstage. Wie kann man sich diese mehr,- weniger,- oder gar nicht berechtigte „Christlichkeit“ erklären?



Die Bibel, der die Christen diese aufgeworfenen Gedanken zuordnen, ist ein Geschichts-bericht, dessen Anfänge tausende Jahre zurückliegen. Zu allen Zeiten gab es Menschen, die nach dem „Woher“ und „Wohin“ fragten und die von ihrer geistlichen- und oft gleich-zeitig weltlichen Führung eine möglichst akzeptable Antwort erwarteten. Besonders sind solche Fragen an die Existenz allen Seins gestellt worden, was dann mit einem biblischen Schöpfungsbericht beantwortet wurde.



Bei allem heutigen menschlichen Selbstbewusstsein besinnt sich doch der überwiegende Teil der Menschheit zuweilen seiner Ohnmacht und seiner Vergänglichkeit. Ohne jegliche Beweise spürt fast jeder, dass es da noch „etwas“ geben muss. „Etwas“, das man einfach mit dem Verstand nicht fassen kann. Genauer gesagt dieses „Etwas“ das der Christenmensch „Gott“ nennt, das die Muslime „Allah“ nennen und das die Juden mit "Jahwe" bezeichnen.



Auch wenn sich alle drei monotheistischen Religionen auf eine einzige Gottheit beziehen und eine gemeinsame alttestamentarische Geschichte aufweisen, haben sich doch innerhalb der neutestamentlichen Epoche unterschiedliche „Heilbringer“ dargestellt. Bei den Christen ist dies „Jesus der Christus“.

Dieser Jesus, der in der Bibel als Sohn Gottes bezeichnet wird, wird aber auch als der Zimmermanns-Sohn benannt.



Wir werden in unserer Lebenszeit wohl kaum noch endgültige, wissenschaftliche Erkenntnisse erlangen, wie sich biblische Geschichte entwickelt hat und wie viel Berichte darin enthalten sind, die einer orientalischen Verherrlichung geschuldet sind. Wenn wir es nach allem Hin-und Her bedenken, so existenziell wichtig sind die Einzelheiten auch gar nicht.



Was dieser Christus in jedem Fall in die Menschheit gebracht hat, ist sein göttlicher Liebesgedanke, der in der Aufforderung gipfelt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nach all der Kriegstreiberei, wie sie im Alten Testament berichtet ist, war diese Aufforderung ein heller Lichtstrahl in die von unendlichem Leiden geprägten Menschheit. Schon aus diesem Grund kann man Jesu Göttlichkeit erklären und schon aus diesem Grund darf man seine Geburt als die eines Friedensbringers feiern – unbenommen dessen, was Christen in den Jahrhunderten aus seiner Aufforderung gemacht haben und noch machen... Jeder weiß, wie heftig sich ein Christ dabei an die Brust schlagen muss!

Es scheint mir auch nicht unanständig, wenn wir unseren Kindern die Geschichte vom Stall in Bethlehem und von den Hirten und Königen erzählen. Kinder suchen natürliche Bilder und haben in einem hoffentlich langen Leben noch ausreichend Zeit, sich mit einem akzeptablen Christentum zu befassen und nur durch selbst erarbeitete Erkenntnisse werden sie zu lebensorientierenden Leitlinien finden.



Auch erwachsene Christen können aus diesen biblischen Geschichten sinnvolle Assoziationen bilden. Ein Beispiel ist der Stern über der Krippe. Könnte er nicht unsere Hoffnung symbolisieren, mit der wir durchs Leben wandern? Oder die völlige Hingabe eines Jesus Christus, der nach überliefertem Bericht bei seinem Tod seinen eigenen Willen in die Hände seine Gottes gelegt hat?



Man kann die ganze Christengeschichte als schönes, kindergerechtes Ammenmärchen abtun, aber es gilt zu bedenken, ob christlich geglaubtes Weiterleben nicht eine dieser Leitlinien sein kann, die wir mit der Frage beantworten sollten: Was trägt mich in der "tiefsten Tiefe"? Was trägt mich, wenn ich das Gefühl habe, endlos abzustürzen? Ist es das gläubige Vertrauen - also der Glaube? Ist es der Unglaube? Der Atheismus?

Die Antwort muss jeder für sich finden. Es bleibt aber die Frage, ob die Antwort, die wir jetzt haben, in der Stunde extremer Belastungen tragfähig ist. Da sollte man vielleicht die Erfahrungen der Alten nicht vorschnell ablehnen.



In diese, Sinn wünsche ich allen – ob Christ, Atheist, Muslim, Jude, Hindu etc.etc. eine erholsame, besinnliche Zeit und alle guten Wünsche für das kommende Jahr.



Bb.