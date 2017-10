Quo vadis Europa ?

Klingt wie Nachrichtenlyrik. gehages Subtext, die Botschaft habe ich auch nicht verstanden, bin dann aber nicht allein. "Rose is a rose is a rose is a rose"

Da schau` her, da ist er ja doch wieder, "unser hochgeschätzte" Judas, und ich dachte er würde für mindestens zwei Wochen ein Kloster aufsuchen, um zur Wirklichkeit zu finden. Hätte aber auch sein können, dass man ihn wegen doppelter "Namensführung" aus dem Forum entfernt hat.

Leider ist dem nicht so. Schade, schade, aber man gewöhnt sich ja an so Manches...



P.S. Warte immer noch auf die Beweise; du weißt schon, welche ich meine...