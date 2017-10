Quo vadis Europa ?

Das sehe ich auch so @ gerri, was die Krim anbelangt. Die hat früher zu Russland gehört, und die Politiker in der EU sollten ihre Hausaufgaben in Geschichte besser machen.



Die Sanktionen gegen Russland schaden der Wirtschaft in Europa und haben die Beziehungen zueinander sehr verschlechtert.



Das konnte auch nicht gut gehen, wie die Nato den Russen immer näher auf den Pelz rückte. Es war zu erwarten das der dann reagiert.



Trotz allem was während des Kommunismus passiert ist, und uns auch die Heimat gekostet hat, können wir die jetztige Generation in Russland nicht dafür verantwortlich machen, und die Europäer sollten danach trachten Gute Beziehungen wiederherzustellen. Beide Seiten können nur profitieren davon.