Quo vadis Europa ?

es war schon immer so, und bei jeder wahl so, dass nur die beteiligten wähler gezählt wurden. lernt man schon in der grundschule...





hast du schon vom recht gehört, etwas zu boykottieren, weil es illegal ist???



und noch etwas zur deiner weiterbildung, gehage!



Referendum über Flüchtlingspolitik ungültig



Zwar wird erwartet, dass eine große Mehrheit der Ungarn gegen die EU-Flüchtlingspolitik gestimmt hat. Aber genug Wähler konnte Premier Viktor Orbán nicht mobilisieren.



Das ungarische Referendum über die umstrittenen EU-Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen ist ungültig. An der Abstimmung nahmen nur rund 45 Prozent statt der erforderlichen 50 Prozent der Wahlberechtigten teil, gab der Vize-Präsident der Regierungspartei Fidesz, Gergely Gulyas, bekannt. Um 19 Uhr hatten die Wahllokale geschlossen.



95 Prozent der Wähler hätten sich gegen die EU-Flüchtlingsumverteilung ausgesprochen, teilte die Regierungspartei Fidesz mit. Ein offizielles Endergebnis liegt noch nicht vor.



