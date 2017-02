Rumänien heute

Ein weiterer Beweis, dass wir eine Lügenpresse haben. Die TZ von Morgen meldet, dass in Rumänien die Massendemonstrationen einen WEITEREN Minister (Iordache) zum Rücktritt gezwungen hätten. Erstens ist es nicht ein Weiterer, sondern der Erste und zweitens ist es dem Versuch der Herren Dragnea und/oder Grindeanu zu verdanken, die hoffen ihren Stuhl noch retten zu können.

...die tz damit an. wie es sich nun (durch dich berichtet) herausstellt stimmten deine argumente nicht. ich hab doch nichts behauptet, denn was in R. passiert interessiert mich genau so viel als ob jetzt in china an einem bahnhof ein radl umfällt. tja, mit "lügenpresse" hast du dich pegida-afin gezeigt. du scheinst ein schlechter verlierer zu sein und versuchst dich nun rauszuwinden...



nichts für ungut... ha ha ha, es ist festzuhalten dass das wort lügenpresse von DIR kam, haraldescu! du prangerste, argumentativ oberlehrerhaftig,......die tz damit an. wie es sich nun (durch dich berichtet) herausstellt stimmten deine argumente nicht. ich hab doch nichts behauptet, denn was in R. passiert interessiert mich genau so viel als ob jetzt in china an einem bahnhof ein radl umfällt. tja, mit "lügenpresse" hast du dich pegida-afin gezeigt. du scheinst ein schlechter verlierer zu sein und versuchst dich nun rauszuwinden...nichts für ungut...