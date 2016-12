Rumänien heute

Das dies nur Rumänen gut machen habe ich ja nicht gesagt , aber Rumänien ist eben das Land der Rumänen , und es wäre von daher einfach gerecht wenn zumindest einer dieser 2 besagten Posten von einem Rumänen besetzt werden würde. Nichts für ungut , aber die Aussage das die Jahre in Rumänien in denen es fremd beherrscht wurde die besten waren , trifft wohl auf die Deutschen und Ungarn zu , aber ob dies auch für die Rumänen so war , wag ich doch so sehr in frage zu stellen

@edka: Du vilaicht neete Pärson. Ich mir ooft wundre, wii du so guut deutsche sraibst. Interrssant wii du gegen alees spuukst, was rumänen angeet. Warum? Ich mich fraage. Äs isst bewiisen, daas Ungaren rumänen und saahcsen unterdrucket habe. Fiile, fiile Jaare. Warum du nooch immer so schleecht auf rumääne schpicht ich ferschtehe nicht gaanz! Du miir kanst erklääre? Ich auf antworte warte. Ich auch in rumäniä aufgewachse aber mit ungare wenich zu tuun. Aber ich waiß dasse ungarn auch maine leute aus Dorf wo ich komme schtark ausgebäutet habe. Und Läute geschlage. Und Tiire genomme. Und Fälder genomme. Du mir kannst das auch erkläre???