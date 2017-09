Rumänien heute

indi53: ...."Diese Insel müssen wir erhalten.!!!!!!!!...





@ Wir,wer "Wir",warum nicht die Rumänen selber,die haben nie genug,haben ein wunderschönes reiches Land. Schauen aber ständig über den Zaun, sie möchten alles,so schnell wie möglich.Die Felder verkaufen sie lieber den Ausländern,dann stellen sie fest das der viel mit seiner Ernte verdient und beneiden ihn.Wir sind hier auch nicht alle reiche Fabrikanten oder Händler,wir arbeiten und geben das Geld wieder aus, am Monatsende wirds eng wie bei den Meisten.Immer noch diese Erwartungen aus dem Ausland,die Handwerker fehlen,es wird immer noch studiert egal was aber studiert.Handwerker könnten kleine Werkstätten eröffnen wie in den 50.Jahren,die werden immer gebraucht,da gibt es immer zutun.Sie müssen sich mehr mit dem eigenen Land beschäftigen und Hand anlegen.