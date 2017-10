Deutschland aktuell

Eure Träume vom Untergang der AfD werden so nicht in Erfüllung gehen @ Bäffelkeah und @ Gustavo.



In jeder jungen demokratischen Partei gibt es Richtungs und Machtkämpfe, nicht wie in den alten senilen Parteien wo alles abgesegnet wird was eine Angela Merkel oder eine Katrin Göhring auftischen, Hauptsache man behält seinen warmen Sessel.



Und ausserdem ist euch in eurer mit linken Scheuklappen ausgestatteten kleinen Welt entgangen, das in unserem Lande sich einiges verändert hat bei den Menschen. Immer mehr erkennen was falsch läuft und haben euch satt. Das deutsche Volk will nicht untergehen in eurem linken multikulti Sumpf. Das ist wie mit einer Idee die geboren wird. Keiner kann das Rad der Geschichte zurückdrehen.



Das Ende jeder Diktatur fängt so an, und mag es noch Jahre dauern, die linke Dominanz in unserem Land wird verschwinden, und ihr werdet dann sehr leise werden.