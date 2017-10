Deutschland aktuell

Das kann man durchaus als jemand, der sich der bürgerlichen Mitte zuordnet und daher anders denkt als die Rechtspopulisten, als bedrohlich empfinden. Höcke & Co. betrachte ich als Hetzer und geistige Brandstifter. Behüte Gott, dass irgendwo, irgendwann ein "Jünger" zur Selbstjustiz schreitet. Die eigenen Worte verantwortungsbewusster wägen, den sozialen Frieden höher als die Demagogie schätzen, das verlangen wir, die andersdenkende Mehrheit der Deutschen (gegenüber 12,6 Prozent AfD-Wählern), von den AfD-Führern.

Focus: Alexander Gauland in der Nacht seines Triumphes: „Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen."

Focus: Soll das der Ton der Auseinandersetzung sein? Er will Merkel „jagen": Gauland-Aussage lässt Schlimmes für Bundestag befürchten