Deutschland aktuell

"Dass sich die Flüchtlingskosten in den Sozialabgaben bemerkbar machen, ist unrealistisch.



es ist doch wurst ob die flüchtlingskosten sich in den sozialabgaben bemerkbar machen oder nicht. fakt ist dass dadurch kosten entstehen und nicht wenige.



Die Bundesregierung hat für das Jahr 2017 einen Zuschuss von rund einer Milliarde Euro an die gesetzlichen Krankenversicherungen gewährt



Die Versorgung der Flüchtlinge kostet derzeit pro Jahr insgesamt rund 20 Milliarden Euro.



klar die 1 milliarde kommt aus der "steckdose" und die 60 milliarden (hochgerechnet auf 3 Jahre bis jetzt) aus der "doppelsteckdose"! das sind steuergelder die uns bei...



- straßensanierungen

- bei den maroden brückensanierungen

- bei den maroden und sanierungsbedürftigen schulgebäuden

- sanierungsbedürftigen schwimmen und turnhallen der schulen

- bei den immer mehr verwahrlosten parkanlagen der städte

- renovierungen bei den städtischen bädern, dadurch bäder schließungen

- bei dem immer mehr marodierenden ÖPNV

- beim sozialen wohnungsbau

- bei den sozialbedürftigen einheimischen bevölkerung

- bei den rentnern die von ihrer rente nicht den lebensunterhalt bestreiten können (flaschensammeln müssen)

- polizei abgebaut, wegen sparmaßnahmen



usw.usf. fehlen! dafür war/ist kein geld da. es hieß immer kein geld, kein geld, kein geld und sparen sparen sparen! und nun siehe da, es sind auf einmal gelder da...



und das ist was die leute stört! man wurde jahrzehte lang von der politik belogen, man müsste den gürtel enger schnallen, mit der 2010 agenda zu haufenweise gute arbeitsstellen zu billiglohnstellen degradiert (lt. schröder als das gesetz kam, der größte billiglohnsektor in der ganzen EU)



klar wird das von der politik, den MSM und gutmenschen bestritten und relativiert. wird versucht mit propaganda die leute zu manipulieren, für blöd zu verkaufen. aber wie man merkt, immer mehr leute lassen sich nicht mehr belügen, und das ist gut so!



nichts für ungut...