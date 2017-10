Deutschland aktuell

Wieder mal ein Beispiel rechter Diskussionskultur:

Tumulte auf Frankfurter Buchmesse

Münchner Verlagschef am Stand der „Jungen Freiheit“ brutal geschlagen

Auf der Frankfurt Buchmesse hat es einen gewalttätigen Angriff am Stand der „Jungen Freiheit“ gegeben. Ein Münchner Verlagschef bekam bei einer Diskussion Fäuste statt Argumenten um die Ohren gehauen



war das denn die ganze wahrheit? oder nur die von den MSM manipulierte wahrheit? hier nun mal die ganze wahrheit im link:



Ihr wollt nicht, dass sich die Rechte „als Opfer inszeniert“? Dann hört doch einfach auf damit, euch wie Täter zu verhalten. Kauft ihre Bücher nicht – was ihr ja sowieso nicht tut, weil ihr zu wissen glaubt, was sie enthalten. Hört ihren Protagonisten nicht zu – was ihr ja sowieso nicht nötig habt, weil ihr alles besser wisst. Doch dann beschwert euch auch nicht über die Filterblasen der anderen, wenn ihr die eure nie verlasst und urteilt nicht über die Vorurteile der anderen, wenn ihr selbst bis unter die Schädeldecke voll davon seid! Und du, lieber Börsenverein, solltest überlegen, ob es wirklich eine gute Idee war, sich zum Erzieher eurer Aussteller und zur Nanny des Protestes aufzuschwingen.



Nachtrag: SPON hat die Headline mittlerweile „angepasst“. Jetzt lautet sie „Tumulte auf der Buchmesse – Dialog unmöglich" Das ist schon näher an der Wahrheit als „Dialogversuch auf der Buchmesse – Rechte rasten aus.“



