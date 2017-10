Deutschland aktuell

Dafür habe ich vollstes Verständnis – das was die öffentlich-recht(gebrech)lichen Anstalten zu bieten haben ist nicht unbedingt geeignet Vertrauen zu erwecken – man kommt sich vor wie in der „Anstalt“. Wer es dröge mag ist dort bestens aufgehoben.



ja friedrich, so ist es. aber um herauszufinden dass die ÖR anstalten kein vertrauen erwecken, sollte der gustl sich schon die ein oder andere politsendung anschauen, damit er sieht wie manipulativ berichtet wird. sonst, wenn nicht aus erster hand, von wo sollte er es wissen?



Glücklicherweise gibt es in dieser Zeit genügend andere Informationsquellen.



richtig! nur, die mag er auch nicht...



