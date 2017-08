Thema Restitution: Zur Info für Herrn Dr. Fabritius und Frau Daniel

Sehr geehrter Herr Dr. Fabritius,



im Grunde können Sie Ihre eigene Glaubwürdigkeit – und die der deutsch-rumänischen Regierungskommission – hinsichtlich der Restitution in Rumänien an einer einzigen Frage messen:



Welche Druckmittel setzen Sie ein, um die Regierung Rumäniens zur Einhaltung ihrer Restitutionsversprechen zu zwingen?



Mehrfachauswahl:



a) Gar keine. Ich glaube daran, dass sich die rumänische Regierung irgendwann an ihre Zusagen halten wird.



b) Es gibt gewisse Druckmittel, aber darüber will oder kann ich mich nicht äußern.



c) Das Thema Restitution dient der Deutschen Bundesregierung selbst nur als ein Druckmittel, um ganz andere Vorteile der innerstaatlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien aufrechtzuerhalten und mit dem Kleptokratenstaat gute Geschäfte zu machen.



Nehmen Sie es mir nicht allzu übel, dass ich diese Dinge ganz unumwunden anspreche! Viel mehr Verhandlungsspielraum kann ich nicht erkennen. Gibt es denn noch andere Optionen, als die drei genannten?



Mit freundlichen Grüßen



Karin Decker-That



P.S.: Ich weiß, dass an Ihrer Glaubwürdigkeit zu zweifeln, gar nicht statthaft ist, sodass meine diesbezüglichen Bedenken bereits für Empörung bei den Ihnen treu Ergebenen sorgen werden. Ich hoffe, dass Sie nicht zu Ihren eigenen Bewunderern gehören und eine provokante Frage höher schätzen, als die Ironie der subalternen „Verteidiger“.