Thema Restitution: Zur Info für Herrn Dr. Fabritius und Frau Daniel

Mit meinem Lichtenbergzitat wollte ich niemandem zu nahe treten, sondern auf mir arrogant vorkommende Beurteilungen in angemessenem Ton reagieren.



Wenn wirklich um Verständnis gerungen wird, dann sind Etikettierungen wie „Opferrolle“ oder apodiktische Thesen, wofür der „Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland“ da sei, – deren halbe Doppelspitze sich sogar zum Vertreter der Siebenbürger Sachsen weltweit hat küren lassen –, unangebracht.



Die Restitution, wie auch die Bestrebung einem Gutteil der aus ihrer Heimat geekelten und an die Bundesrepublik Deutschland verkauften Siebenbürger Sachsen die Rückwanderung zu ebnen, wären sehr wohl die Aufgabe eines so großen Dachverbandes.



Leider wurde meiner Meinung nach der Weg beschritten, derartige Anliegen thematisch aufzugreifen und zu besetzen, ohne sie wirklich zu verfolgen, wenn nicht sogar in der Absicht, sie zu hintertreiben, d.h. einen großen Verrat an den Siebenbürger Sachsen zu begehen, indem man den Versprechungen und Lügen der rumänischen Regierung zur Verbreitung verhalf.



Es wäre an der Zeit, den Hebel umzulegen, die Sonntagsreden einzustellen, sich mit eigenen Orden zu schmücken, nachpzurüfen, ob sich nicht auch deutsche Universitäten für die Verleihung von Ehrendoktortiteln an den „Bundesvorsitzenden“ fänden, vor allem aber eine Sammelklage gegen die Regierung Rumäniens in die Wege zu leiten.