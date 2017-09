Thema Restitution: Zur Info für Herrn Dr. Fabritius und Frau Daniel

Ein einfaches Ja oder Nein würde genügen.



Meine Meinung, ich war "damals schon da":

Ein einfaches ja wäre von Anfang an nötig gewesen. Es wurde aber zur "Privatsache" deklariert, bzw. wegen Unmöglichkeit der Einflussnahme auf das "Unabhängige rumänische Parlament" abgelehnt. Gleichzeitig wurde resro bekämpft, das ein Zusammenschluss von eh. rumänischen Bürgern war die "Privat" klagten. Warum eigentlich? Wegen des "Radaus"?

Das ist bis heute so, z. Bsp. in der rum.-deutschen Regierungskommission. Eine klar widersprüchliche Haltung.

Waren da andere Interessen im Spiel?



Darum würde jetzt die korrekte Haltung "Nein" sein. Jedenfalls konsequenter. Der Zug ist abgefahren, Geld für die Widergutmachung in dubiose Kanäle versickert, angeblich nichts mehr da. Vor und nach dem Urteil des EUGHMR haben die verschiedenen rumänische Regierungen in Folge die Bedingungen fortlaufend geändert, Zeit geschunden, die ANRP etliche male umgestaltet. Wer meint, es war Taktik, liegt nicht weit von der Wahrheit...Es ist schon aller Tage Abend, in Rumänien brennen andere Probleme den Leuten auf den Nägeln...Die maßlosen Unterschlagungen fremden Eigentums sind quasi abgeschlossen, nur ab und zu erfährt man von irgendeiner juristischen Maßnahme die praktisch dann aber keine Folgen hat...

Was der Verband von Anfang an abgelehnt hat, ist jetzt, bei noch so viel gutem Willen, praktisch unmöglich zu verwirklichen.