Thema Restitution: Zur Info für Herrn Dr. Fabritius und Frau Daniel

Kollege lauch, ob wir uns irgendwann und irgendwie kennen gelernt und dabei sogar die Hände geschüttelt haben, mag schon sein, hat jedoch m.E. mit Fabritius nix am Hut. Ich kann mich da nur wiederholen: Mir - und bestimmt den meisten SBS auch - sind die Kontaktaufnahmen dieser Person zu rumänischen Autoritäten unbekannt. Anscheinend gibt es sie, weil ansonsten keine Vertreter dieses Landes zum alljährlichen SBS-Treffen kommen würden. Was soll dabei so schlimm sein?



Angenommen, er wird abgewählt. Wer ersetzt ihn dann?



Die ... aus ... war bloß eine Anspielung an unser Unvermögen.



Da gäbe es - wenn man konkret nachdenkt - noch `ne "kleine" Hürde: Wer traut sich zu Parteiangelegenheiten mit dem Befinden von z.B. Russlanddeutschen, die bekannterweise hochprozentig die AfD wählen wollen - von großen Teilen der SBS mal abgesehen... zu eigenen Gunsten zu meistern? Ich bestimmt nicht!