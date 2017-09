Thema Restitution: Zur Info für Herrn Dr. Fabritius und Frau Daniel

Als Volk haben weder die Siebenbürger Sachsen noch die Banater Schwaben in Deutschland eine Zukunft. Ihre – von ihnen offenbar auch gewollte – Assimilation ist im vollen Gange, was weiter auch nicht als tragisch zu bewerten ist. In Siebenbürgen und im Banat könnten sie noch als Volkssplitter weiterbestehen; – was schön wäre, aber auch nicht unbedingt anzustreben ist.