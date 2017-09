Thema Restitution: Zur Info für Herrn Dr. Fabritius und Frau Daniel

die ersten 100 Jahre der Vereinigung Siebenbürgens mit dem Altreich

1. Treffen sich zu diesem Anlass bankban, kokel und Frau Decker-That zu diesem Anlass mit Iohanis?

2. Seit wann nennt man Besetzung, bzw. Vereinnahme "Vereinigung"?

3. Was gibt es da für die Sachsen zu feiern? Die Enteignungen? Die Verschleppung in die SU und Baragan? Die Wiedergutmachungszahlung von Deutschland für den Pogrom gegen die Juden aus Jassy 1941? Das unbekannte Grab meines Großvaters im Baragan? Das unbekannte Grab des Großvaters meiner ersten Frau neben dem Lager von Tg.Jiu? Die Grenzsperrung für deutsche aus Rumänien während der kommunistischen Diktatur? Die Toten Flüchtlinge an der Grenze der Soz. Rep. Rumänien? Die zweite Enteignung der Sachsen und Schwaben nach der Revolution?

4. Gibt es überhaupt was zu feiern, oder eher was zu feuern?



