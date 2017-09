Thema Restitution: Zur Info für Herrn Dr. Fabritius und Frau Daniel

Frau Decker-That: Rumänien ist doch vom Relief her ein sehr schönes Land. Anstatt jeden Tag dieses ständige Gelaber Ihrerseits zu sehen, wäre es m.E. viel interessanter die Sehenswürdigkeiten dieses Gebietes zu beschreiben. Dies würde bestimmt - hab` mich ein bisschen umgehört - viel mehr Landsleute interessieren als das ständige Wiederholen eines einzigen Themas, das bei den meisten längst der Vergangenheit angehört.

Sie wohnen doch - aus meiner Sicht - in der schönsten Stadt des Landes. Berichten Sie doch darüber - auch mit Bildern.