Die Flüchtlingsproblematik

lauch, die migration in gb ist zur hälfte aus der eu und zur hälfte aus anderen teilen der welt. ich hatte gerri nur korrigiert, warum es für eu-migranten "leichter" ist, wobei es der britischen glatze letztendlich egal ist, ob es ein pakistani oder ein pole ist, er will keinen! wie es übrigens deutschen glatzen auch egal ist, ob es ein rumäne oder einer mit 800 jahre alten dt. vorfahren ist! da kann ein schlipsträger, wie seismos, es auch nicht vertuschen, dass diese (gemeint glatzen) von der npd und teilen der afd hofiert werden.



auch in japan gibt es seit den 80ern sogenannte gastarbeiter!



Nur weil der Rechtstatus EU- GB in der Innenbeziehung besser geklärt ist(in Zukunft wahrscheinlich war) ist es für den einzelnen schwer nachvollziehbar Differenzen zwischen Eu- Migranten und Nicht EU- Migranten zu machen.



du vergisst dabei die hunderttausende briten, die unter der sonne spaniens und portugals, ihre alten knochen warm halten und die gleichen rechte genießen als wären sie daheim. das haben sie sonst nirgendwo, außer in der eu! die eu ist keine einbahnstraße, was manche auf der insel wohl vergessen haben.