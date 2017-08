Die Flüchtlingsproblematik

Könnte die Wahrheit in einer Studie der UN zu finden sein? Diese spricht nämlich von einer „Replacement Migration“, also einer „austauschenden Migration!“ Hier kommen wir der Wahrheit vermutlich schon ein Stückchen näher.



Meine Prognose der Zuwanderung bis zum Jahr 2036. (Bildquelle: eigene Grafik)



Ich bin davon ausgegangen, dass wir bis Ende 2015 ca. 1,5 Millionen Zuwanderer in Deutschland hatten. Wenn ich von einer „benötigten“ Zahl von 15 Millionen ausgehe, die wir bis ca. 2036 erreichen „sollen“, und wenn jeder Zuwanderer NUR vier Familienmitglieder nachziehen lässt – vermutlich ist es ein x-faches mehr! – dann hätten wir im Jahr 2036 ganze 75 Millionen immigrierte Menschen in Deutschland. Wenn man die jetzige Zahl von ca. 80 Millionen Einheimischen dazu zählt, kommen wir auf eine Verdoppelung der Einwohnerzahl. Sie können sich vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten 19 Jahre (bis 2036) die Anzahl der Wohnungen, die Wasserversorgungsleitungen, die Kanalisation, die Arztpraxen, die Kindergärten und Schulen usw. nicht verdoppeln können.



Es bleibt somit nur ein Rückschluss: Die Studie der UN meint ernst, was sie schreibt – eine „Replacement Migration“, eine austauschende Migration. Austausch bedeutet: die alten weg, die neuen hin! Es sieht ganz danach aus, dass wir ausgetauscht, also weggeräumt werden sollen.



Hinzu kommt, dass es Politiker gibt, die das Namensrecht dahingehend ändern möchten, dass man leichter einen neuen Namen annehmen kann. Das würde die Integration vereinfachen. „‚Die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens wird allerdings erst noch erfolgen‘, sagt Integrationsminister Joachim Stamp (FDP). Die Vereinfachung des Namensrechts stelle ‚kein prioritäres Projekt der NRW-Koalition dar‘“, kann man auf der Webseite des WDR lesen. So könnte es künftig gut möglich sein, dass „Michel Deutscher“ ein gebürtiger Syrer oder Afghane wäre oder vom afrikanischen Kontinent käme. So könnte es den deutschen Michel auch noch geben, wenn wir längst ausgestorben sind.



Wenn Sie jetzt sagen, ja, nach der Wahl wird bestimmt alles besser, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Das Thema Migration wurde im Wahlkampf größtenteils ausgeblendet.



Link



nichts für ungut... nichts für ungut...