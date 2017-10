Siebenbürgische Zeitung

@gehage was hast du gemacht? genau! öffentlich bloßgestellt! also denunziert!

Wie kann man jemanden "bloßstellen und "denunzieren" mit Informationen, die im Internet jedem öffentlich zugänglich sind?

Aber man kann schon verstehen, dass es Herrn Wirtz und seinen Verehrern irgendwie auch peinlich ist, was man da lesen kann. Da wird da eben "zurückgeschossen", nach bekannter "empörialistischer" Manier. Mit bekannten Verlauf...