Siebenbürgische Zeitung

@schiwwer

Wie süß. Seismos macht sich Sorgen, dass die Menschen seiner buckligen soxischen Verwandtschaft von ihren Vertretern missbraucht werde. Sehr treusorgend.



Oder will er nur Werbung machen für seine Nicht-Republikanische, Nicht-Afd, Nicht-Tümelnde Homepage seiner nicht-rechtsextremen Ergüsse?



Pardon, das sollte heißen:

Oder will er nur Werbung machen für seine "Nicht-Republikanische", "Nicht-Afd", kurzum "Nicht-Tümelnde" Homepage seiner "nicht-extremen" Ergüsse?



Oder findet er hier, bei den letzten aufrechten Soxen aller Couleur, endlich eine Bühne, auf der er seine kruden Ansichten aussäen kann? Vielleicht erntet seine Partei, zu der er nicht dazu gehört, noch ein paar Sympathisanten?

Am Ende ist er einfach nur sauer, weil z. B. Dr. Fabritius den letzten paar Überlebenden der Deportation gratis Tipps gibt, sich die späte finanzielle Wiedergutmachung (durch den rumänischen Staat) von der Rentenbehörde nicht stehlen zu lassen.



@schiwwer

- Ihnen nochmal zur Kennnis, weil sie anscheinend nicht lesen können oder das gelesene nicht logisch verarbeiten können.

Meine Mitgliedschaft bei den Republikanern endete schon vor 20 Jahre. Somit ist ihre Bezugnahme darauf schon von daher irrelevant und entbehrt jeder Logik.

Auch bin ich kein Mitglied der AfD, habe dort kein Amt oder eine Funktion. Wenn ich etwas zur AfD "veröffentliche" ist dies immer und ausschließlich meine Privatmeinung und bietet, auch ihnen nicht, Rückschlüsse auf Programme, Veröffentlichungen oder andere öffizielle Verlautbarungen der AfD zu ziehen!

Und ich habe keine siebenbürgisch-sächsische Verwandschaft, auch keine "bucklige". Ich habe nur durch "Einheirat" indirekte sächsiche Verwandschaft! Sachse bin ich allerdings, aber ein Niedersachse - und wie alle Niedersachsen sturmfest (auch gegen solche Anwürfe wie den Ihren) und erdverwachsen, wobei ich da in guter Gesellschaft bin, denn der Spitzenkandidat der SPD in Niedersachsen zur Landtagswahl ist mit eben diesem Spruch auf allen Plakaten zu sehen gewesen!

Und ich bin keinesfalls sauer, wenn Herr Dr. Fabritius den letzten paar Überlebenden der Deportation ein paar Tipps gibt, um eine Entschädigung für die Verschleppung und anschließende Fronarbeit in Russland zu erhalten! Wobei anzumerken ist, daß diese Zahlungen von der EU initiiert und, meines Wissens auch aus EU-Geldern ausgezahlt wird, also keineswegs den rumänischen Staat belastet.

Woran ich Anstoß nehme, das hier in der Zeitung Herr Dr. Fabritius in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt einen Artikel schreibt, wobei gleich daneben ebenfalls ein Artikel zum gleichen Thema steht, der einmal die AfD der Falschinformation bezichtigt, wobei hier von einem "Verein"

„Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten“ in der AfD die Rede ist, den es so gar nicht gibt! Dies ist als keine offizielle Aussage der AfD! Und weiter werden in diesem Artikel angebliche Aussagen wiedergegeben, die aus Falschaussagen betitelt werden, wobei es im Weiteren dann heißt: Richtig ist, dass die rentenrechtliche Lage der

Spätaussiedler verbessert werden muss ... - zumal in dem nebenstehenden Artikel von Rechtsanwalt Dr. Fabitius eben diese Aussagen dann doch als richtig, wenn auch verklausuliert, dargestellt werden.

Was sie mit den letzten aufrechten Soxen aller Couleur meinen oder sagen wollen, erschließt sich mir nicht, da die sächsichen Farben - rot und blau - politisch gesehen, entweder zur SPD oder eben zur AfD (früher mal "Die Republikaner")gehören, welche Bedeutung sie in Siebenbürger hatten bzw. habe, habe ich nicht "erforscht".

UNd, ich hoffe, daß es noch viele aufrechte "Soxen" gib, so, wie sich scheiben, wollen sie sicher nicht zu diesen gezählt werden oder zugehörig sein. Ist auch vielleicht für die Siebenbürger Sachsen als Gemeinschaft besser so und ist von Ihnen ein, sicher so nicht gesehener, Beitrag zur Geschlossenheit und Einigkeit der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen. Dafür gilt ihnen mein Dank.