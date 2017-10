Siebenbürgische Zeitung

@Bäffelkeah

#Bäffelkeah

Lieber Herr oder Frau Bäffelkeah

Wi ich schon vermutet hatte, haben Sie ihre Informationen in / bei linksextremistischen Organisationen zusammengesammelt.

Weiter brauche ich hier wohl nichts zu diesem Thema sagen, denn das spricht ja für sich selbst, wenn man den Hintergrund und die Intentionen dieser Organisationen kennt, wobei "Indimedia - Deutschland" so gerade verboten worden ist. Und weiter: www.hiergeblieben.de - Antifaschistische Datenbank.

Soviel zu ihren Infomaitionsquellen.



"Ich bin kein AfD-Mitglied!

Und alles andere ist schon fast 20 Jahre her! Auch mal etwas besser gucken!"





Mit den Tatsachen nehmen Sie es nicht so genau, Herr Wirtz. Ihre Republikaner-Zeit ist nicht so lange her, wie Sie behaupten: 2006 sind Sie als Kandidat der Republikaner

bei der Bürgermeisterwahl in Garbsen angetreten. Ergebnis: 1,7 Prozent (Web-Quelle)



2007, ein Jahr nach Ihrer Kandidatur, sind Sie erst ausgetreten, also liegt Ihre Republikaner-Zeit nicht 20, sondern 10 Jahre zurück:

"Jürgen Wirtz – zuletzt stellvertretender Landesvorsitzender – aus Isernhagen bei Hannover hat nach 18-jähriger Parteizugehörigkeit den Republikanern den Rücken gekehrt und ist ausgetreten."



Ich bin nach wie vor kein AfD- Mitglied. Punkt.

Und, ich bin bzw. war der Meinung, daß ich schon vor 20 Jahren bei den Republikanern ausgetreten war. Habe da allerdings nie in meine Unterlagen geguckt. Bislang hat mir jedoch bei dieser Zeitangabe noch niemand widersprochen und ich habe diese somit auch nie überprüft. Was aber trotdem nun nichts mit meiner Mitgliedschaft zu tun hat, denn diese Mitgliedschaft ist Teil meiner politischen Einstellung und meines Lebensslaufes. So war ich z.B. im Kreistag des Landkreises Hannover als Abgeordneter für die Republikaner tätig und in der Stadt Langenhagen als Ratsherr ebenfalls für die Republikaner. Und meine Mitgliedschaft bei den Republikanern hat einer guten Zusammenarbeit mit den anderen

Kreistags- bzw. Ratskollegen keinen Abbruch getan und ich und ich durfte für den Kreistag über die Legislaturperiode hinaus für einen Ausschuß weiter tätig sein, wobei der Kreistag sich dafür noch öffiziell mit einer Urkunde bedankt hat!

Auch da zunächst mal ihre persönliche "Web-Quelle" - das ist interessanterweise die "Antifaschistischen Aktion Hannover" [AAH].

Wobei sie diese Informationen sicher auch aus besseren und seriöseren Quellen leicht hätten beziehen können. Aber sie und ich wissen schon, warum sie derartige Quellen bevorzugen :-((((

- Muß ich doch mal herzlich lachen, weil, in der Regel und fast immer nur links angehauchte bis linksextremistische Personen diese Seiten überhaupt kennen und aus ihnen zitieren, auch wenn Google diese Seiten bei der Suche manchmal anzeigt, aber aus gewissen, ihnen sicher bekannten Gründen des öfteren diesen Hinweis bzw. Link verweigert.





2008, also vor 9 Jahren, traten Sie dann der "Bauernhilfe" bei (Web-Quelle), die im selben Jahr als neonazistische Organisation verboten wurde (Web-Quelle). Auch dem ebenfalls 2008 verbotenen Verein Collegium Humanum (CH) sollen Sie durch Vortragstätigkeit verbunden gewesen sein, wie man hier lesen kann.

Wikipedia informiert:

"Das Collegium Humanum (Internationales Studienwerk – Collegium Humanum e. V.) war ein 1963 gegründeter Verein, der zuerst in der deutschen Ökologiebewegung aktiv war, sich ab den frühen 1980er Jahren dem Rechtsextremismus zuwandte und 2008 von dem Bundesminister des Innern Wolfgang Schäuble aufgrund „fortgesetzter Leugnung des Holocaust“ verboten wurde."



Auch hier erst einmal der Hinweis, woher sie ihre Informationen beziehen: Dies ist zunächst einmal: "Kerstin Köditz - Landtagsabgeordnete der LINKEN in Sachsen und Sprecherin der Fraktion der LINKEN für antifaschistische Politik", des weiteren die "Amadeu Antonio Stiftung" und nochmals "Hiergeblieben - die Antifaschistische Datenbank".

Aber konkret zu ihren Anwürfen:

Das Collegium Humanum (CH) in Voltho war nicht nur ein Verein, sondern vor allem zu dieser Zeit ein Tagungszentrum, das sowohl den WSL - dem "Weltbund zum Schutz des Lebens" - einer zu der Zeit sogar vom Niedersächsischen Ministerium anerkannte Organisation, die u.a. ganz öffiziell um Mithilfe bei der Gesetzgebung zu verschiedenen ökologischen Themen bzw. des Umweltschutzes und der Landwirtschaft gebeten wurde und vom Land Nordrhein-Westfalen geördert wurde. Zudem wurde dieses Tagungszentrum auch von anderen Gruppierungen und Parteien für Tagungen und Seminare genutzt, u.a. auch von der Partei "Die Grünen"!

Also gab es für mich keinen Grund, eine ökologisch geführte Taggungsstätte zu nutzen, die zudem ziemlich zentral in der Nähe einer Autobahn gelegen war, um dort Seminare bzw. Vortäge zu halten. Nebenbei, bei diesen Vorträgen, die ich damals als Mitglied der Grünen (ja, diese Partei habe ich mitgegründet, kann mich sogar als einer der "Urgründungsmitglieder" bezeichen)dort gehalten habe, ging es um Umweltschutzthemen bzw. allgemein um ökologische Themen!

Was die von Ihnen zitierten linksextremen Medien und Personen aus dieser Angelegenheit gemacht haben, müssen diese schon selbst verantworten und mit sich abmachen.



Ihnen muß ich vorwerfen, daß sie diese "Phamplete" - so möchte ich diese "Veröffentlichungen" von linksextremen und zum Teil vom Verfassungschutz verbotenen bzw. beobachteten Seiten, Gruppen und Personen einmal nennen, ungeprüft und wissentlich hier im Forum einer Leserschaft präsentieren, die von solchen Zusammenhängen schon allein deswegen keine Kenntnis haben kann, weil diese Vorgänge in den 80-Jahren waren und einige Leser noch nicht mal auf der Welt waren und ökölogische "grüne" Themen damals wie heute (leider) nur eine Randerscheinung in der politischen Welt ist.



Leider ist es die Strategie von linken und linkxetremen Gruppen, Parteien und Personen (zu denen ich aus sie zähle)wertkonservativ denkende Menschen permanent, übelst und auf niederträchtigste Weise zu diffamieren. Dabei werden meist immer wieder angebliche Dokumente fortlaufend von einer "Dokumentation" auf eine andere "Dokumentation" weitergetragen und kolportiert.

Genau dies haben Sie auch getan, ohne sich um die Hintergründe und die Wahrhaftigkeit der vorgelegten "Dokumente" auch nur einen einzigen Gedanken zu verschwenden, allein mit dem Hintergedanken, einer anderen Person, in diesem Falle bin ich das Opfer, irgendeine "falsche" politische Denke oder Fehlverhalten oder gar einen Charakterfehler nachzuweisen.

In der Regel kann ich mich gut wehren bzw. verantworten. Leider ist dies in diesem, ziemlich einmaligen, Fall nicht möglich, da Sie hier im Forum als anonyme Person (wenn sie denn eine sind und keine Spambot!) ohne Rückschluß auf Namen, WohnortAlter etc. - also keine echte Person mit der man chaten und reden oder im wahren realen Leben Auge in Auge gegenübertreten könnte!

Was ich allerdings wohl auch eher nicht möchte, denn wer will schon mit solchen "Leuten" zusammentreffen, die andere Menschen diffamieren und mit solchen Gruppen wie der "Antifaschistischen Aktion Hannover [AAH]" zusammenarbeit.

Oder,wenn Sie aus Hannover sind - siehe "AAH! müßte ich Sie ja irgendwo mal bei den Siebenbürger Sachen gesehen haben. Wenn das zutrifft, dann können Sie sich ja bei der nächtsen Feier mal melden - wir haben ja bald die Weihnachtsfeier! :-)))

Diesmal ohne "freundliche" Grüße,

das mache ich bei ***** nicht!