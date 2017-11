Frage an die Siebenbürger Sachsen in D

Lieber Seismos und lieber Gerri,



nun, du hat den Vorteil, daß deine Frau eine Rumänin ist.

Der eklatante Nachteil ist, daß der von dir genannte "Aufschwung" in Rumänien vor allem "EU"-finanziert und damit abhängig ist von eben dieser "Diktur.



Ich bin ja eigentlich nur sehr selten hier im Forum gewesen, eigentlich nur zu der Zeit, als die "Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen" sich wieder in einen Verein unbenannt hatten / wollten und eben jetzt wieder, weil mir der Kurs bzw. einige Artikel der "Siebenbürger Zeitung" gewaltig gegen den "Strich" gingen.

Wobei ich dann für meine Kommentare übelst angegriffen wurde. Aber das ist ein anderes Thema.



In der Regel bin ich aber bei Facebook,wo ich viele Gruppen und Seiten habe, darunter selbstverständlich auch zwei zum Thema "Siebenbürgen" -

Auch da oder bei anderen Seiten und Gruppen bei Facebook kannst du sicher auch diese Fragen stellen und wirst sicher auch Antworten bekommen, vor allem deshalb, weil dort fast alle "Nutzer" zumindest insoweit aktiv sind, als daß sie die Beiträge lesen.



Eine andere Sache ist, daß unter meinen Freunden

Ich kenne den Sachstand in Rumänien hier nicht, aber in der letzten Zeit kommen viele Schiffe aus der Türkei in den rumänischen Häfen an.



