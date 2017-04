Pressespiegel

Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

EU-Mittel für die Heltauer Kirchenburg: Finanzierungsvertrag für Renovierungsarbeiten unterzeichnet



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlament entkriminalisiert Interessenkonflikt teilweise / Gesetz mit breiter Mehrheit verabschiedet



ORF:

Petrom-Privatisierung: OMV klagt Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Staatschef mahnt Vorsicht bei Änderung der Steuerpolitik an / AmCham „zutiefst besorgt“ wegen Änderungen



Kleine Zeitung:

Rechtsstreit: OMV klagt den rumänischen Staat



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Bedingungen für Häftlinge müssen verbessert werden / Piloturteil aus Straßburg mit weitreichenden Folgen



Life PR:

Sudetendeutscher Karlspreis für Volker Bouffier



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ratspräsidentschaft als Neuprägezeit / Von: Werner Kremm



Euronews:

PROTESTE GEGEN UBER IN SPANIEN UND RUMÄNIEN



Zeit Online:

Ode an den Zorn: Ob in Rumänien, Serbien oder Ungarn: In Südosteuropa protestieren immer mehr Menschen gegen ihre Regierungen. Das ist auch ein Erfolg der EU



Mitteldeutsche Zeitung:

Kleine Anfrage: Mehr Rumänen im Saalekreis



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Theater macht Spaß: 10 Honterianerinnen schreiben für die Bühne



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Gemeinsam singt’s sich schöner: Chorbesuch der Partnergemeinde Emmerich am Rhein in der evangelischen Kirche in Bukarest



Der Westen:

Warum sich so viele Russlanddeutsche für die AfD einsetzen



Welt:

Sudetendeutsche lebten in Demokratie – und wählten Hitler



Zeit Online:

EU-Parlament: "Wir Ungarn geben den Kampf nie auf" / Ungarns Regierungschef Orbán hat das umstrittene Hochschulgesetz im EU-Parlament verteidigt. Den Politikern in Brüssel empfahl er, Vorurteile gegen sein Land abzubauen.



Zeit Online:

Ungarn und EU: Orbán hat nicht viel zu befürchten



Spiegel Online:

