Pressespiegel

Christian Schoger Erstellt am 31.03.2017, 11:21 Uhr





Tiroler Tageszeitung Online:

Rumänien: Kommunistischer Folterer muss ins Gefängnis



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Justizminister: Amtsenthebungsverfahren gegen Chefermittler nicht opportun / Toader kündigt „Kontrollmechanismus“ für Staatsanwaltschaften an



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Neue Gesetze zur nationalen Sicherheit notwendig / Hellvig bei Bilanzsitzung des Nachrichtendienstes



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

PSD-Abgeordneter geht gegen gemeinnützige Vereine vor / DFDR-Abgeordneter Ovidiu Gant: Angriff auf Zivilgesellschaft



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

20 Jahre Haft für Folterer Ficior



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Siebenbürgen als Pionierregion der Religionsfreiheit: Ein Vortrag von Dr. Ulrich A. Wien zum „Exportgut Reformation“ im Schillerhaus, Bukarest



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

90 Kilometer Autobahn sollen 2017 fertig werden



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Michelin investiert 60 Millionen Euro in Zalău



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Das Wichtigste ist der Klang: Zweijähriges Orgelbau- und Orgelrestaurierungsprojekt abgeschlossen



Hermannstädter Zeitung:

„Jetzt seid ihr überflüssig geworden”: Die Reformation in Siebenbürgen (I) / Von Wilhelm Andreas BAUMGÄRTNER



Hermannstädter Zeitung

Briten verlassen EU, Prinz zu Besuch; Szenische Lesung im Kulturzentrum; Konzert mit Alternosfera; Vertreterversammlung; In memoriam – 40 Jahre seit dem Lawinenunglück am Bulea; Osterbasar im Spiegelsaal; Neues Buch von Opernsängerin; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache; Radio Neumarkt



Hermannstädter Zeitung:

Piraten und Avatare aus Zuckermasse: GastroPan-Gastronomie-, Bäckerei- und Konditoreimesse erstmals in Hermannstadt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Konsortium für Innovation tagte in Hermannstadt: Forschung soll den Unternehmern nützlich sein



OWC:

Ford treibt Rumänien nach vorne



KunststoffWeb:

Chem-Trend: Prozesshilfsmittel-Hersteller verstärkt in Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Konnten die ausgebrochenen Minke überleben? Widersprüchliche Meinungen über freilebende amerikanische Nerze im Burzenland



Hermannstädter Zeitung:

Michael Schmidt-Stiftung vergibt Stipendien an Studentinnen



Westfälische Nachrichten:

BHD-Mitgliederversammlung: Pflegekräfte aus Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Großaktion gegen Zigarettenschmuggel: In Bokschan und Umgebung 12.000 Zigarettenpäckchen beschlagnahmt



Vorarlberger Nachrichten:

Neue Partei in Ungarn setzt Segel gegen Orban / Parteichef György Gemesi ist altgedienter Bürgermeister der Budapest-nahen Stadt Gödöllö mit dem “Sisi-Schloss”.



Deutschlandfunk:

Ungarns Grenzregime und die Folgen auf der Balkanroute



Handelsblatt:

Orban holt zum Schlag gegen Soros aus



EURACTIV:

kokel Erstellt am 31.03.2017, 17:57 Uhr

edka: Ihr musse ihnen gebe esel, vierbeinige, dann sie sind leichter mit Pfeil aus sattel zu hole.



Christian Schoger Erstellt am 03.04.2017, 11:57 Uhr





Bund der Vertriebenen:

Wichtiger Antrag des Freistaates Bayern im Bundesrat gescheitert: Altersarmutsrisiko bei Spätaussiedlern bleibt Thema des BdV



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dragnea mit Justizminister Toader unzufrieden: „Bin enttäuscht von seinem Chefermittler-Fazit“



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Prinz Charles besucht Bukarester Dorfmuseum: Premier Sorin Grindeanu dankt für Tätigkeit in Deutsch-Weißkirch



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Deutschland bleibt wichtigster Wirtschaftspartner Rumäniens



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Einspruch gegen Colectiv-Prozess zurückgewiesen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Eine poetische Welt, in der sich Reflexionen und Reminiszenzen frei entfalten: Frieder Schullers neuer Gedichtband „Die Angst der Parkbank vor dem Abendrot



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Vizepremier redet Bürgermeistern ins Gewissen



Westfälische Nachrichten:

Heile Welt sieht anders aus Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien sind für die Stadt Gelsenkirchen eine echte Herausforderung



Literaturkritik:

Eine Einladung, Orte und Menschen zu erkunden: Die Herausgeberin und Übersetzerin Elsa Lüder nimmt den Leser in ihrer Anthologie mit auf eine Reise nach Rumänien und macht einen Abstecher in die Republik Moldau



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

ALDE: Constantin beklagt „feindliche Übernahme“



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Victor Ponta will „Orbán“-Vorlage für Universitäten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Klein, aber vielseitig und informativ: „Hamriedner Niurichten“,die Publikation der Hamrudner Heimatortsgemeinschaft eingetroffen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Der ehemalige Bürgermeister des ersten Bukarester Stadtbezirks Andrei Chiliman erstinstanzlich freigesprochen



Kurier:

NDR, 03.04.017, 14.15 Uhr: Wildes Rumänien - Land der Bären und Wölfe / Dokumentation, D 2009, 45 Min.



Kronen-Zeitung

Rumänien: Urlaub im Lande des Dracula / Eine Schifffahrt am Donaudelta, vom Hafen von Tulcea geht es dem Hauptkanal entlang, bis zu den Nebenkanälen des Donaudeltas bis hin zum Nebunu-See. Willkommen in Rumänien, das Land des Draculas, der Moldauklöster und zahlreicher Naturschönheiten. / Siebenbürgen, das Land der Sachsen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Wo die Leckereien stecken / Insidertipps: Was Hermannstadt kulinarisch zu bieten hat



n-tv:

Rumäniens Rekordmeister verliert seinen Namen



Pester Lloyd:

Machtwechsel verboten: Regierungspartei in Ungarn "verfeinert" Wahlgesetz



Die Presse:

Ungarn demonstrieren für Erhalt von US-Elite-Universität: In Budapest sind Tausende für "Bildungsfreiheit" und den Erhalt der Central European University auf die Straßen gegangen - und damit gegen eine geplante Gesetzesänderung.



Epoch Times:

Orbán Klartext-Rede gegen Islamisierung: EU muss Migrationspolitik schleunigst ändern



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Führerdemokratie, illiberale Demokratie, Scheindemokratie: alles eins? Wie aus einem Musterschüler ein Sorgenkind wurde / Paul Lendvai über Viktor Orbáns Ungarn / Von: Dr. Dan Cărămidariu



Junge Freiheit:

Christian Schoger Erstellt am 04.04.2017, 11:20 Uhr





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dragnea kündigt „Bewertung“ der Regierung Grindeanu an / Weitere Kabinettsumbildung Anfang Sommer möglich



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ernennung der neuen Minister unterzeichnet



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rumänische Nationalisten schmieden Allianz



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Minister fordert Novelle des NGO-Rechtsrahmens



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Nach Kritik an Dragnea: Chirica ohne Parteiämter



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Von Leipzig lernen heißt siegen lernen? AHK-Tagung zur Entwicklung moderner Städte – Bleibt es nur bei Konzepten?



Deutsche Welle:

Land als Spekulationsobjekt in Osteuropa:

Eine Bodenreform mitten in Europa und doch im Verborgenen: Finanzspekulanten kaufen Agrarland in osteuropäischen Ländern als Spekulationsobjekt und um die Subventionen zu kassieren. / Nach Ansicht von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis befinden sich auch viel zu viele Agrarflächen in der Hand von Ausländern



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Welt-Autismus-Tag im Erlenpark begangen: Carmen Johannis faltete, sprach und lachte mit den bastelnden Kindern



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rumänien erreicht 2016 EU-weit die höchste Sonnenblumen-Produktion / Getreideproduktion legte 2016 um 8,3 Prozent zu / Bei Ölpflanzen stieg Produktion um 19,7 Prozent



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Markt schließt den März freundlich, Anleger hoffen auf weitere Dividendenausschüttungen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ostern ist bald da: Honterusschüler halten ihren traditionellen Basar ab



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Matthäus-Passion in Hermannstadt



Alt-Neuöttinger Anzeiger

"Erzwungene Wege" – Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts, dies ist der Titel der Wanderausstellung, die in Garching/Alz in der Alten Turnhalle bis 7. Mai zu sehen ist. Bei der Vernissage am Freitagabend fanden sich etwa 60 geladene Gäste aus Stadt und Land ein, darunter MdB Stephan Mayer.



Selbstjustiz, Rassismus oder Bandenkrieg? "Ungarn" verüben Pogrom an Roma in Rumänien / Im rumänischen Gheorgheni, einer überwiegend von ethnischen Ungarn (Székler) bewohnten Kleinstadt in Siebenbürgen, ist es zu pogromartigen Ausschreitungen gegen Angehörige der Roma-Minderheit gekommen. Angeblich wehrten sich "Bürger gegen Zigeunerterror", doch die Aufklärung wird unterdrückt. Der aktuelle Pressespiegel Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Dragnea kündigt „Bewertung“ der Regierung Grindeanu an / Weitere Kabinettsumbildung Anfang Sommer möglichAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Ernennung der neuen Minister unterzeichnetAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Rumänische Nationalisten schmieden AllianzAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Minister fordert Novelle des NGO-RechtsrahmensAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Nach Kritik an Dragnea: Chirica ohne ParteiämterAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Von Leipzig lernen heißt siegen lernen? AHK-Tagung zur Entwicklung moderner Städte – Bleibt es nur bei Konzepten?Deutsche Welle:Land als Spekulationsobjekt in Osteuropa:Eine Bodenreform mitten in Europa und doch im Verborgenen: Finanzspekulanten kaufen Agrarland in osteuropäischen Ländern als Spekulationsobjekt und um die Subventionen zu kassieren. / Nach Ansicht von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis befinden sich auch viel zu viele Agrarflächen in der Hand von AusländernAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Welt-Autismus-Tag im Erlenpark begangen: Carmen Johannis faltete, sprach und lachte mit den bastelnden KindernAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Rumänien erreicht 2016 EU-weit die höchste Sonnenblumen-Produktion / Getreideproduktion legte 2016 um 8,3 Prozent zu / Bei Ölpflanzen stieg Produktion um 19,7 ProzentAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Markt schließt den März freundlich, Anleger hoffen auf weitere DividendenausschüttungenAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Ostern ist bald da: Honterusschüler halten ihren traditionellen Basar abAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Matthäus-Passion in HermannstadtAlt-Neuöttinger Anzeiger"Erzwungene Wege" – Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts, dies ist der Titel der Wanderausstellung, die in Garching/Alz in der Alten Turnhalle bis 7. Mai zu sehen ist. Bei der Vernissage am Freitagabend fanden sich etwa 60 geladene Gäste aus Stadt und Land ein, darunter MdB Stephan Mayer.Pester Lloyd:Selbstjustiz, Rassismus oder Bandenkrieg? "Ungarn" verüben Pogrom an Roma in Rumänien / Im rumänischen Gheorgheni, einer überwiegend von ethnischen Ungarn (Székler) bewohnten Kleinstadt in Siebenbürgen, ist es zu pogromartigen Ausschreitungen gegen Angehörige der Roma-Minderheit gekommen. Angeblich wehrten sich "Bürger gegen Zigeunerterror", doch die Aufklärung wird unterdrückt.



Christian Schoger Erstellt am 05.04.2017, 14:10 Uhr und am 05.04.2017, 14:12 Uhr geändert.





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Justizminister kündigt Audit der Staatsanwaltschaften an: Keine unterste Schadensgrenze bei Amtsmissbrauch



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlamentsinitiative für das Lohngesetz bilden / Die Koalition soll den Entwurf in Sinaia unterschreiben



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Iordache soll Vizepräsident des Unterhauses werden



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Strafermittlungen gegen Krankenhausleiterin Monica Pop



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Vertreterversammlung im Zeichen des Sachsentreffens: Siebenbürgenforum kam zur ersten Sitzung des Jahres zusammen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Vorbereitungen: Mitte Mai Parteitag der USR



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

USR-Pläne: Keine Vorbestraften in öffentlichem Amt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Schwarze Zahlen, steigende Umsätze, höhere Produktionskapazitäten: Auch einheimische Unternehmer profitieren vom Wirtschaftswachstum Rumäniens



Pressebox:

Interroll baut Präsenz in Rumänien aus



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Wir stehen an erster Stelle unter den rumänischen Universitäten“: ADZ-Gespräch mit Prof. Dr. Rudolf Gräf von der Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Aprilspielplan des Deutschen Staatstheaters Temeswar: Neue Premiere und deutschsprachiges Jugendtheaterfestival stehen an



Weiler Zeitung:

BFA-Schüler helfen Roma-Kindern in Rumänien



Blick:

Wer ist der Mann auf der Zigi-Schachtel? Rumänische Familie glaubt, dass es ihr Vater ist / Ein Schockbild auf einer Zigarettenschachtel sorgt für Ärger. Familien aus Rumänien, Österreich und Deutschland glauben, einen Verwandten auf dem Bild wiederzuerkennen



Wiener Zeitung:

EU-Kommissarin Verstager besorgt wegen Nationalismus in Ungarn



Wirtschaftswoche:

Gastbeitrag: Viktor Orbans "illiberaler Staat" - Deutsche Unternehmen müssen dem Spiel ein Ende bereiten



kathpress:

Ungarn: Auch katholische Akademiker gegen neues Hochschulgesetz



Badische Zeitung:

Zisch-Schreibwettbewerb Frühjahr 2017 I - Die geheimnisvolle Reise nach Rumänien: Von Clara Commandeur, Klasse 4b, Johann-Peter-Hebel-Schule, Gundelfingen



Freie Welt

Gastbeitrag von Reynke de Vos: Magyaren und Tiroler: Die Autonomie der Provinz Bozen als Vorbild für ungarische Minderheiten / Rumänien setzt vor allem den ethnischen Ungarn im Lande zu, insbesondere dort, wo die der Zahl nach größten magyarischen Bevölkerungsanteile zu verzeichnen sind: im Kreis Mureș immerhin 40 Prozent, im Kreis Covasna 74 und im Kreis Harghita sogar 85 Prozent



Welt:

Christian Schoger Erstellt am 07.04.2017, 11:36 Uhr und am 07.04.2017, 11:37 Uhr geändert.





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Es geht um eine schwierige „politische Einschätzung“ / Verfassungsgericht: Entscheidung wieder verschoben



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Justizminister stellt Gesetzesvorlage für Strafrechtsänderungen vor: Kritik der Koalition an Tudorel Toader nimmt zu



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Bukarester Haushalt: 1,1 Milliarden Euro vorgesehen / Auch Geld für Konsolidierung von Gebäuden



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Leitzins bleibt unverändert bei 1,75 Prozent / Risiken bleiben Fiskalpolitik und Deregulierung des Energiemarktes



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlament verwässert Interessenkonflikt / Grünes Licht für Vetternwirtschaft



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dragnea mit Vetternwirtschaft nicht einverstanden / Interessenkonflikt: USR droht mit Verfassungsklage



Spiegel Online:

Anschlag in London: Rumänin stirbt an den Folgen des Attentats



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

PSD-Vorschlag: Liliana Turoiu ICR-Präsidentin



Hermannstädter Zeitung:

Viel Zustimmung aus Wittenberg: Die Reformation in Siebenbürgen (II) / Von Wilhelm Andreas BAUMGÄRTNER



Hermannstädter Zeitung:

Vivit! - Osterbotschaft / Von Bischof Reinhart GUIB



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Colectiv-Prozess: Staat für Opfer nicht haftbar



Hermannstädter Zeitung

In memoriam – 40 Jahre seit dem Lawinenunglück am Bulea; Osterbasar im Spiegelsaal; Ostermarkt am Großen Ring; Chorkonzert am Samstag; Orgelkonzert am Dienstag; Chortreffen der Partnerstädte; Gemeinsame Osterfeier in Neppendorf; Radio Neumarkt; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache



Schweizerbauer:

Rumänien forstet 5'500 ha auf



Übergizmo

JENSEITS VON HIGH-TECH: EIN BIOBNB IN TRANSSYLVANIEN: Eine alte Scheune in Siebenbürgen soll per Crowdfunding renoviert werden, um Urlaubsgästen die Natur nahe zu bringen. Den minimalistischen Urlaubsort ohne Internet bezeichnen die Verantwortlichen als BioBnB. Wir haben mit dem Besitzer Andreas Pohl gesprochen.



Karpatenrundschau:

Deutschsprachige Schultradition fortgeführt: „Doamna Stanca“-Kolleg von Fogarasch baut auf Renommee



Karpatenrundschau:

Gutes Ergebnis bei den Kommunalwahlen und bemerkenswerte Kulturtätigkeit / Bericht zur DFDKK-Vertreterversammlung vom 3. April



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Gemeinsame Osterfeier in Hermannstadt: Wiederbelebten Brauch pflegen evangelische und orthodoxe Gemeinschaft



idw – Informationsdienst Wissenschaft

Peptid vermittelt das Lernen: „Wir wussten aber bisher nicht, über welche molekularen Prozesse veränderte Umweltbedingungen in die Produktion neuer Nervenzellen übersetzt werden“, erklärt Hannah Monyer, Leiterin der Kooperationsabteilung Klinische Neurobiologie des Deutschen Krebsforschungszentrums und des Universitätsklinikums Heidelberg. „Mit unserer aktuellen Arbeit haben wir erstmals einen wichtigen Vermittler in diesem Prozess gefunden.“



Hermannstädter Zeitung:

Eine beliebte „goldene Stimme”: Der Sportkommentator Cristian Țopescu zum Ehrenbürger von Bukarest gekürt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Quo vadis, Europa? / Von: Werner Kremm



Deutscher Bundestag

Konferenz der Interparlamentarischen Union in Bangladesch: Lammert würdigt Stärkung von Demokratie und Grundrechten in Sri Lanka / Zu deutscher Delegation gehörten auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) und die Abgeordneten Dr. Bernd Fabritius, Dr. Sabine Sütterlin-Waack und Dr. Hans-Peter Uhl (alle CDU/CSU)



Der Standard:

Freedom House: Ungarn, das unfreieste Land der EU



Euronews:

UNGARN: FLÜCHTLINGSLAGER ODER GEFÄNGNIS?



Tiroler Tageszeitung Online:

Kinderspielplatz mit Stacheldraht: Wie Ungarn Asylbewerber festhält



Frankfurter Allgemeine Zeitung:

Raus nur rückwärts: Ungarn wird heftig kritisiert für jene „Transitzonen“, in denen Migranten inhaftiert werden. Menschenrechtler sprechen von einem illegalen Internierungslager. Dabei sei doch alles ganz in Ordnung, heißt es seitens der Regierung.



Süddeutsche Zeitung:

Ungarn: Orbáns Stimme gegen die Freiheit



Neue Presse:

NEUES HOCHSCHULGESETZ: Ungarn geht gegen renommierte US-Uni vor



FinanzNachrichten:

Christian Schoger Erstellt am 10.04.2017, 11:24 Uhr





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Staatschef: Diktaturen von Mehrheiten oder Minderheiten sind inakzeptabel / Johannis traf Spitzen des Europarats und der Venedig-Kommission



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Parlamentarische Initiative der Mehrheitsfraktionen / Lohngesetz soll ab 1. Juli in Kraft treten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Das Spiel mit dem Feuer oder der Traum vom Job beim Vater Staat: Rumäniens Regierung verspricht mehr Geld für alle Staatsangestellten



Der Tagesspiegel:

Richard Wagner zum 65.: Rumäniendeutsche Endmoränen / Richard Wagners Werke sind für die rumäniendeutsche Literatur grundlegend. Eine Gratulation zum 65. Geburtstag, zu dessen Anlass zwei Jubiläumsbände erschienen sind



Marbacher Zeitung

Er ist anders, als Romane landläufig aufgebaut sind. „Aber gerade das macht ihn besonders“, kündigte Markus Schneider, Inhaber der Buchhandlung Taube in Marbach, den dritten Roman der Schriftstellerin Iris Wolff an. Am Freitagabend war die Autorin dort zu Gast, um aus „So tun, als ob es regnet“ zu lesen.



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ein Leben voller Farbe: Jubiläumsausstellung der Künstlerin Ileana Sbârcea-Mureşanu



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Constantin will ALDE-Konten blockieren



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Internationaler Germanistikkongress in Kronstadt: Luthers Reformation und deren Wirkung auf Sprache, Literatur und Kultur



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ford stellt 1000 neue Mitarbeiter im Werk in Craiova ein / Ab Herbst wird in Craiova der neue SUV EcoSport produziert



Proplanta:

Rumänien erntet mehr Getreide



Frankfurter Rundschau:

Roma-Vertreter prangern schleppende Entschädigung an: Welttag der Roma: Opferverbände in Rumänien rufen die Behörden auf, die Rechte von Deportierten aus der NS-Zeit stärker zu respektieren.



Pressebox:

Harting verdoppelt Kapazität in Hermannstadt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Etwas soll immer ungesagt bleiben: Schwedischer Fotograf Jan Bernhardtz im Gespräch mit dem Publikum in Bukarest



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Besonderes Kleinod in der Bukowina: die Kirche von Arbore



WDR:

Rumänien: Das schmutzige Geschäft mit dem Hundemord



Augsburger Allgemeine:

Zeitungsente Paula Print reist nach Rumänien



Spiegel Online:

Christian Schoger Erstellt am 11.04.2017, 11:19 Uhr und am 11.04.2017, 11:23 Uhr geändert.





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rumänisch-Deutsche Regierungskommission tagt/Auf deutscher Seite sind der Botschafter der BRD in Bukarest, Cord Meier-Klodt, die Referatsleiter im BMI Jörg Bentmann und Alexander Schumacher sowie die Vorsitzenden der Verbände der Banater Schwaben bzw. Siebenbürger Sachsen, Peter-Dietmar Leber und Herta Daniel, zugegen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

PNL: Turcan und Buşoi als Filial- Chefs bestätigt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Senatschef Tăriceanu trifft Juncker und Jourová / Timmermans demnächst in Bukarest erwartet



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Durchschnittslohn im Februar bei 496 Euro Netto: Reale Zunahme des Durchschnittslohns um 14,5 Prozent binnen zwölf Monaten



Tiroler Tageszeitung Online:

Enel stärkt Präsenz in Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Premier kam zur 25-Jahr-Feier des Temescher Kreisrats / Sorin Grindeanu: „Man müsste auf den Lokalstolz verzichten“



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Palmsonntag und Bücherstand zum 500. Reformationsjahr: Prof. Dr. Hans Klein als Pfarrer und Literaturliebhaber in Reschitza



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Heldinnen ohne Denkmal: Zwei Ausstellungen: „Kalliope Austria“ & „Bedeutende Frauen Rumäniens“



NDR:

Gedanken eines Obdachlosen: Prefac ist eigentlich gelernter Schauspieler. An der staatlichen Schule für Schauspiel in Rumänien machte er seinen Abschluss.



EURACTIV:

„Der EU fehlt es an guten Impulsgebern“: Vasile Pușcaș Professor für internationale Beziehungen an der Babes-Bolyai-Universität in Klausenburg, im Interview mit EURACTIV Brüssel



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Jahrestreffen der deutschen Foren im Kreis Bacău: Musikgruppe „Zwei Mal Zwei“ feiert ihr 10-jähriges Jubiläum



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Börse startet gut in den April, Banken- und Energieaktien im Aufwind



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Marsch für das Leben: Im ganzen Land haben sich am letzten März-Wochenende Tausende Menschen dem „Marsch für das Leben“ angeschlossen. Das ist gut, Demokratie lebt von Teilhabe.



Spiegel Online

Bestechungsvorwürfe: Wie zwei Deutsche ins Visier der rumänischen Justiz gerieten / Rumänische Behörden gehen hart gegen einen Deutschen vor. Dem Sohn eines Verlegers wird Bestechung vorgeworfen, sein Vater starb bereits in Haft. Es gibt Hinweise auf politische Hintergründe der Verfahren.



n-tv:

Berlin stellt Bedingung: Flüchtlinge sollen nicht nach Ungarn zurück



Epoch Times Deutschland:

Berlin will Flüchtlinge nur noch unter Bedingungen nach Ungarn zurückschicken



schwäbische.de:

Niederlagen für Orbán häufen sich: Nach umstrittenem Uni-Gesetz wächst der Widerstand gegen Ungarns Ministerpräsidenten



Spiegel Online: Massendemo in Ungarn: Warum Orbán Gegenwind aus dem eigenen Lager erhält

Christian Schoger Erstellt am 18.04.2017, 12:39 Uhr und am 18.04.2017, 12:39 Uhr geändert.





Deutschlandfunk:

Rumänien: Gesetz gegen Amtsmissbrauch wird nach Protesten überarbeitet / Zäher Protest: Jeden Tag findet eine Mahnwache vor dem Regierungsgebäude statt



ARD Wien

Enttäuschung nach den Massenprotesten in Rumänien: "Dragnea hat alles unter Kontrolle" / Liviu Dragnea: „Man sagt mir, dass die Angriffe auf mich von Soros befohlen und koordiniert werden. Soros habe ich selbst schon immer attackiert und werde ihn weiter attackieren, bis dieses Land es vielleicht schafft, sich ganz vom unheilvollen Einfluss dieses Mannes zu befreien.“



Der Tagesspiegel:

Kritik an Vergabe von EU-Förderung an Geheimdienst / NGOs kritisieren Verstoß gegen Datenschutz



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Regierung Grindeanu billigt Dezentralisationsstrategie



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Deutsche Minderheit im Mittelpunkt: Fazit der Rumänisch-Deutschen Regierungskommission



Industriemagazin:

Enel übernimmt zwei Energieversorger in Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Inflationsrate im März bei 0,2 Prozent



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rumänien trägt 1,1 Prozent zum EU-BIP bei



Euractiv:

Rumänien: Kritik an obskurer Vergabe von EU-Förderung an Geheimdienst



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Mehr als nur Gebäude: Projektpatin Sabine Haranzha über die Renovierung der Kirchenburg Großkopisch



Bayerischer Rundfunk:

Notizen aus Rumänien: Kahlschlag für den Profit



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Entzweite Freunde: Securitate und Stasi: Analysen und Dokumente: Georg Herbstritt über das Auf und Ab der ostdeutsch-rumänischen Geheimdienstbeziehungen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ausschuss soll Wahlen von 2009 überprüfen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Exekutive kündigt neues Besteuerungssystem ab 2018 an / Einführung der Haushaltsbesteuerung geplant



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rumänien borgt 1,75 Mrd. Euro von Außenmärkten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Kerneuropa und Marginaleuropa? / Von: Werner Kremm



Hermannstädter Zeitung

Gedenkgottesdienste für Lawinenopfer; Regionale Begegnung auf der Burg; Ostermarkt in der Shopping City; Ostermarkt am Großen Ring; Konsulat geschlossen; Transilvania-Markt; Chortreffen der Partnerstädte; Marathon-Einschreibungen; Neues Buch von Opernsängerin; Familienwettbewerb in Seligstadt; Neuer Manager; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache; Radio Neumarkt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Gesundheitsministerium stellt neue Impfpflicht-Vorlage vor / Strafrechtliche Konsequenzen für renitente Eltern



Hermannstädter Zeitung:

„Wir predigen nichts Neues!”: Eine Osterbotschaft aus dem Burzenland



Hermannstädter Zeitung:

„Flair und strategische Vision”: Das Harting Rumänien-Werk im Industriegebiet West wurde ausgebaut



Hermannstädter Zeitung:

Zur Aufführung von Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ex-PRU-Politiker entpuppen sich als Rechnungspreller: Hotel und Reiseagentur beklagen offene Rechnungen



Spiegel Online:

Rumänien: Vor 20 Jahren: Verlassene Kinder



hier-LUEBECK.DE:

Haus der Hoffnung in Rumänien – Wo Waisen- oder verlassene Kinder sich wohlfühlen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Nationalisierung der privaten Rentenfonds?



Steuerratschlag:

Rumänien verstaatlicht Pensionsfonds nicht



Schweizerbauer:

Mehr Milchprodukte in Rumänien hergestellt



Hermannstädter Zeitung:

Bildkalender und Buch in einem: „Siebenbürgischer Kalender 2018″ von Hermann Fabini erschienen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Von Martin Luther bis Anton Breitenhofer und noch mehr: Kurzchronik der 27. Deutschen Literaturtage von Reschitza



Südtirol Online:

Cinque Stelle-Politiker: „Kriminelle Rumänen“ – Empörung: Ein Politiker des euro-kritischen Movimento Cinque Stelle hat mit einem rassistischen Kommentar Empörung ausgelöst



news.de:

Verwandt mit Dracula! Neuer "Prinz von Transsilvanien"? Die verwandtschaftlichen Beziehungen von Prinz Charles sollen bis zum mittelalterlichen Fürsten Vlad Tepes, besser bekannt als "Dracula", reichen. Wird er jetzt zum "Prinz von Transsilvanien"?



Express:

Verlockendes Angebot aus Rumänien: Wird Prinz Charles der neue Dracula?



Spiegel Online:

Offerte aus Rumänien: Charles, Prinz von Transsylvanien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Reverenz an einen kompetenten Einzelgänger: Verleihungszeremonie der Ehrenbürgerschaft von Reschitza an den Industriearchäologen Dr. Volker Wollmann



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Übersetzungen, Geschichte und das alte Temeswar: Ein Gespräch mit der Übersetzerin und Autorin Marlen Heckmann Negrescu



songtexte.com:

Illinca und Alex Florea vertreten Rumänien beim ESC 2017 mit "Yodel It!" (



Augsburger Allgemeine:

Von Siebenbürgen in die Stadt an der Donau: Sofia und Rudolf Alzner wagten spät den Schritt in eine neue Heimat. Nun feierten sie Diamantene Hochzeit



Epoch Times:

Orbán: „Soros fördert illegale Einwanderung mit enormen Geldern“



Tagesschau:

Proteste in Ungarn: Wieder Tausende auf der Straße



Pester Lloyd:

Besessen von Soros: Orbán ruft Beginn des Wahlkampfes in Ungarn aus



Budapester Zeitung:

Orgelweihe: Orbán bittet um mutiges Bekenntnis / Er ermutigte die Zuhörer, sich mutig als Christen, Europäer, Deutsche und Ungarn zu bekennen.



Christian Schoger Erstellt am 19.04.2017, 12:39 Uhr und am 19.04.2017, 12:40 Uhr geändert.





T-Online:

Europarat besorgt um Kampf gegen Korruption in Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Nicht der alten Heimat nachtrauern. Siebenbürgen neu entdecken! Diesjähriges Sachsentreffen soll Jung und Alt, aus Siebenbürgen und Deutschland zusammenführen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

25 Jahre Deutsch-Rumänische Stiftung



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Jubiläum des deutsch-rumänischen Freundschaftsvertrags



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Staatspräsident Klaus Johannis hat drei Gesetze gegengezeichnet



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Abgetauchter Sebastian Ghiţă von serbischer Polizei geschnappt: Ex-Abgeordneter war mit gefälschten Papieren unterwegs



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Die Finanzaufsicht straft Versicherer NN ab / ASF reagiert nach Drohungen Dragneas



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Öffentliche Debatte zur Stadtentwicklung für das Munizipium Hermannstadt: Nachhaltige Entwicklung der Stadt wird angestrebt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Junii-Aufmarsch, Konzerte, Ausstellungen und vieles mehr / An diesem Wochenende findet das Kronstädter Stadtfest statt



SRF:

Film in Rumänien Das rumänische Kino ringt mit dem Erbe der Diktatur



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Gericht weist Constantins Beanstandung ab



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Integritätsagentur ANI wieder aktiv: Ein Vize und ein Bürgermeister des Berglands im ANI-Visier



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ferrero-Skandal: Kinderarbeit nicht nachweisbar



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Überschuss der Leistungsbilanz bei 204 Millionen Euro



Elite Magazin für Milcherzeuger:

Rumänische Molkereien steigern deutlich ihre Produktion



SRF:

Öffentlicher Verkehr: Bernmobil verkauft seine alten Dieselbusse nach Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Rückblick auf den Handel an der Bukarester Wertpapierbörse: Aktien-Umsätze brechen um 50 Prozent ein, Anleger warten gespannt auf Neuzugang



Mittelbayerische

„Zap“ ist die Mutter aller Diskos: Es heißt, durch diese Pforte sei bestimmt schon jeder Regensburger mal geschritten. 1972 war „es“ der erste Studentenclub. / Die Ardeleans sind ein einflussreicher Clan. Sie stammen aus Hermannstadt in Siebenbürgen. Dorthin, zu den Wurzeln, fahren die sieben Ardelean-Cousins und Cousinen kommende Woche, um sich innerlich zu stärken.



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Klein, aber fein! Das Studium an der Klausenburger Babeş-Bolyai-Universität ähnelt in vielerlei Hinsicht dem an einer deutschen Universität. / Von: Markus Kollberg



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ein paar Tage ungewöhnliche Kälte im Land



Kurier:

Orban-Partei Fidesz könnte aus EVP fliegen: Juncker soll Europäische Volkspartei drängen. Sprecher der EU-Kommission: "Möchte Fakten präsentieren, wir sind noch nicht soweit"



Frankfurter Allgemeine Zeitung:

Offener Brief an Viktor Orbán: Gefährliche Heuchelei in Budapest



Christian Schoger Erstellt am 20.04.2017, 14:05 Uhr und am 20.04.2017, 14:06 Uhr geändert.





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ausschuss soll Wahlen von 2009 untersuchen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Chef der Finanzaufsicht Negriţoiu vor der Abwahl / Abstimmung eventuell schon kommende Woche



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Chef der Finanzaufsicht Negriţoiu vor Serbien: Ghiţă will Einspruch gegen U-Haft einlegen / Justizminister: Bereiten Auslieferungsantrag vor



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Fokus auf die Zukunft der deutschen Minderheit gerichtet: Podiumsdiskussion in der Residenz des deutschen Botschafters



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

IWF: Wirtschaft soll 2017 um 4,2 Prozent wachsen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Lohngesetz auf die lange Bank geschoben



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Zwei Ansprachen im Parlament angesagt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

18.Internationales Deutschsprachiges Jugendtheaterfestival: Jugendliche aus mehreren Ländern in Temeswar zu Gast



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Eröffnung in der Klosterkirche: Schülerolympiade in Deutsch als Muttersprache findet in Schäßburg statt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Baugewerbe bremst zu Beginn des Jahres ab



Freitag:

Europas neue Sklavinnen: Missbrauch Tausende Frauen aus Rumänien arbeiten auf Sizilien als Erntehelferinnen. Ihre finanzielle Not ist groß. Viele Bauern nutzen das aus



Schrobenhausener Zeitung:

Es geht wieder nach Rumänien



Süddeutsche Zeitung:

Ungarn und die EU: Steht dieser Mann nicht für alles, wogegen Sie stehen?



Süddeutsche Zeitung:

"Was soll Ungarn tun?" Der nationalkonservative Ministerpräsident Orbán will die Bürger gegen NGOs auf Linie bringen. Und stellt in einer großen "Nationalen Konsultation" Fragen, auf die es jeweils nur eine richtige Antwort gibt. Seine Antwort.

Christian Schoger Erstellt am 21.04.2017, 13:28 Uhr





Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ernennungsverfahren der Chefermittler wird geändert / Premier für Ausklammerung des Staatschefs



Euronews:

EU-KOMMISSION LOBT EINSATZ DER RUMÄNISCHEN GESELLSCHAFT GEGEN KORRUPTION



EurAvtiv

Europa der zwei Geschwindigkeiten: Der neue „Eiserne Vorhang“? Die Idee eines Europas der zwei Geschwindigkeiten drohe Europa erneut zu spalten, warnt Rumäniens Senatspräsident Călin Popescu Tăriceanuim im Gespräch mit Frans Timmermans. Die EU müsse aus den Erfahrungen der kommunistischen Vergangenheit lernen.



Hermannstädter Zeitung:

„Neue Gelegenheit zur Rettung der Kirchenburgen“: Kirchenburgenpass 2017 zum Saisonbeginn im Bischofspalais vorgestellt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Băsescu will Begnadigung von Korruptionstäterinnen / Rechtsausschusschef kanzelt Justizminister ab



Hermannstädter Zeitung:

„An die Gräber ihrer Lieben zurückgerufen”: Gedenken an die Opfer des Lawinenunglücks vom 17. April 1977 am Bulea



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Timmermans trifft Politiker und Bürger



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Erleichterungen für Einreisen nach Kanada



Hermannstädter Zeitung

Kreisforum tagt im Spiegelsaal; Vertreterversammlung des DFDR; Chortreffen der Partnerstädte; Konzert des Motettenchors; Transilvanian Brunch; Theaterpädagogisches Projekt im Mai; 32. Internationale Akademiewoche; Radio Neumarkt; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache



Echo Online:

Interview mit Peter Maffay: "Zum Helfen gibt es keine Alternative"



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ex-Bürgermeister Stavarache freigesprochen



Badische Zeitung:

Erfahrungen und Erinnerungen in Geschichten verpackt / BZ-SERIE: Die Wahl-Bad Krozingerin Karin Gündisch schreibt Kinder- sowie Jugendbücher und immer wieder auch Texte für Erwachsene.



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Die Samariter von Markowa: Ausstellung dokumentiert polnische Retter von Juden im Zweiten Weltkrieg



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Kronstadt, Hauptstadt der Magnolien: Eine Initiative von 2012 zeigt Blüten



Games Wirtschaft:

Remote Control Productions eröffnet Filiale in Rumänien



RP Online:

Vertriebene üben Brückenschläge: Bund der Vertriebenen hatte zu Kulturtreffen in den Clemenssaal eingeladen / Eine Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen trat auf.



Hermannstädter Zeitung:

„Was ist ein Klapotetz?” - Streiflichter von der 27. Auflage der Deutschen Literaturtage in Reschitza



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Christian Schoger Erstellt am 24.04.2017, 12:46 Uhr und am 24.04.2017, 12:49 Uhr geändert.