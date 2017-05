Pressespiegel

Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dragnea spricht erneut von Regierungsumbildung / Grindeanu verneint: Dieses Kabinett ist stabil



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Dragnea: Ich wäre ein „rumänischer“ Staatspräsident



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Cathedral Plaza-Abriss sorgt für neuen Eklat / Schlagabtausch Rathaus - katholisches Bistum



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

EU-Abgeordnete kritisieren Ehe-Referendum



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Für korrekte Teilwahlen am 11. Juni



Hermannstädter Zeitung:

Klare Ansage der Unterstützung gemacht: Bayerischer Staatssekretär Johannes Hintersberger besuchte Hermannstadt



Hermannstädter Zeitung:

Partner für deutsche Initiative gesucht: Der CDU-Abgeordnete Werner Jostmeier besuchte mit Delegation Rumänien



Hermannstädter Zeitung

Lange Nacht der Museen am 20. Mai; Straßen zeitweilig gesperrt; Benefizkonzert für Kinder; Gábor Fónyad liest; Konsulat geschlossen; Mutter-Kind-Freizeit; Karman-Quartett zu Gast; Joseph-von-Eichendorff-Liederwettbewerb; 15 erfolgreiche Brukenthalschüler; Radio Neumarkt; Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Verändern – Erneuern – Wiederfinden: Siebenbürger Sachsen von nah und fern treffen sich in Dinkelsbühl



Hermannstädter Zeitung:

Fest der Freude und der Gemeinschaft: 650 Teilnehmer bei dem 27. Maifest des Deutschen Forums in Hermannstadt



Radio Vatikan:

Rumänien: Größte Kirchenglocke der Welt geht nach Bukarest



Südtirol Online

FUEN: „Hoffen auf EU als Hüterin unserer Rechte“ / Deutliche Worte bei der Eröffnung des Kongresses der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) am Donnerstag in Klausenburg in Rumänien. / FUEN-Präsident Lorant Vincze: Rumänien verweigere den Dialog, wenn es um kollektive Rechte, die Flagge der Gemeinschaft, Chancengleichheit und den Gebrauch der Muttersprache geht.



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ein Fenster zur Vergangenheit – ohne ideologische Belastung / Das Nationale Geschichtsmuseum feierte 45-jähriges Jubiläum



Hermannstädter Zeitung:

40. Bezirksgemeindefest am Sonntag Kantate in Mediasch



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Ein-Mann-Zirkus in Hermannstadt



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Neue Ausstattung für ISU Banat und Rettungsdienst: Temescher Kreisrat kauft Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung



Volksstimme

Bundespreis für Harzer Projekte / Patenschaft für Roma-Schule (Pippi-Langstrumpf-Haus in Hermannstadt): Da die Veckenstedter Schüler wussten, dass die Roma in Rumänien in sehr schlechten Verhältnissen leben und Diskriminierung ausgesetzt sind, beschlossen sie, die Arbeit des Vereins zunächst mit Sachspenden zu unterstützen.



Grafschafter Nachrichten:

Nach 25 Jahren in Nordhorn vereint: Eine lange Familientragödie hat jetzt in Nordhorn ihr glückliches Ende gefunden: Die aus Rumänien stammende, seit Jahren in Nordhorn lebende Maria Bruder konnte ihre totgeglaubte Tochter Bianca-Lia in die Arme schließen



Süddeutsche Zeitung:

Magische Begegnungen: Am Samstag eröffnet die 1946 als Tochter armenisch-deutscher Eltern in Bukarest geborene Malerin Alexandra Vassilikian in der Ebersberger Rathausgalerie eine Ausstellung mit Fotos alter Bäume



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Neunziger-Nostalgie im Kino: Ein Film übers Erwachsenwerden im Jahr der totalen Sonnenfinsternis



Handelsblatt:

Orban sieht in EU-Maßnahmen „verfehlte Politik“ / Ministerpräsident Orban weist die jüngsten Maßnahmen des Europaparlaments gegen Ungarn zurück. Das sieht Grundwerte in dem Land gefährdet. Orbans Kritik zielt erneut auf den Milliardär George Soros ab.





Potsdamer Neueste Nachrichten:

