Pressespiegel

Deutschland today:

Kanzlerin Merkel empfängt Rumäniens Staatschef Iohannis



Berner Zeitung:

Politischer Kannibalismus: Die rumänischen Sozialisten zerfleischen sich selbst: Nachdem Parteichef ­Liviu Dragnea die Begnadigung korrupter Politiker – auch seine eigene – nicht durchsetzen konnte, will er die eigene Regierung stürzen.



Süddeutsche Zeitung:

Rumänien: In Ungnade gefallen - Die sozialdemokratische Regierungspartei PSD will Premier Sorin Grindeanu absetzen. Er hatte nicht mehr alle Anweisungen des Parteichefs befolgt.



Neues Deutschland:

Ringen um die Macht in Rumänien: Regierungspartei entzieht dem Ministerpräsidenten das Vertrauen



Epoch Times Deutschland:

Alle Minister zurückgetreten: Regierungspartei entzieht Rumäniens Premier das Vertrauen



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Premierminister Grindeanu fordert Dragnea selbst zum Rücktritt auf: Schwere Beschuldigungen gegen den Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Stürzt Premier Grindeanu per Misstrauensantrag? PSD will Absetzung der Regierung vorantreiben



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien

CNA sanktioniert Kampagne gegen deutsche Minderheit: Strafmaß für Sender B1 TV: 50.000 Lei / Die Beschwerde des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien bei der Medienaufsichtsbehörde gegen die verleumderischen Behauptungen des Fernsehsenders B1 TV war von Erfolg gekrönt



Salzburg24.at:

Rumänische Regierungsparteien mit Antrag gegen Premier



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

NATO-Manöver im Schwarzmeerraum: 25.000 Militärs aus 23 Ländern nehmen daran teil



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Siebenbürgische Glaubensgeschichte: Festschrift zum Reformationsjubiläum 2017



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

25 Jahre Österreich-Bibliothek in Temeswar: Zahlreiche Gäste waren bei der Jubiläumsveranstaltung dabei



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Volksdichter und Bauernphilosoph: Im Gedenkhaus George Coşbuc – oder warum Homer beim Hammel Melken nicht hilft



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Kunsthaus 7 B in Michelsberg eröffnet: Eindrucksvolle Ausstellung mit Werken Victor Vasarelys



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Eine weitere Abnahme der Rentnerzahl: Starke lokale Unterschiede zwischen Renten



Mittelbayerische:

Die Kultur Siebenbürgens gepflegt: Die Kreisgruppe Regensburg der Siebenbürger Sachsen feierte mit 350 Besuchern ihren dritten Heimattag in Neumarkt.



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Draußen sitzen – die schönsten Terrassen Kronstadts



Wochenblatt:

Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung: Sozialministerin Müller: 'Vertreibung war, ist und bleibt Unrecht!'



Tageblatt Letzebuerg

Es klingt wie Luxemburgisch: BESUCH IN RUMÄNIEN: Tag 2 und 3 der offiziellen Visite von Xavier Bettel in Rumänien waren nur wenig politisch. Wir trafen uns mit einigen Vertretern der deutschsprachigen Minderheit der Siebenbürger Sachsen und unterhielten uns auf mit ihnen auf luxemburgisch.



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Volkstum stiftend, fördernd und stärkend (III): Die heimatkundlichen Beiträge der Karpatenrundschau



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

Essen, Alkohol und Rauchen billig in Rumänien



Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:

„Die Revolution kam im richtigen Moment für uns“: Staatssekretär Aledin Amet (DRI) über die tatarische Minderheit in Rumänien



Spiegel Online:

Rechtspopulisten Alternative für Russlanddeutschland: Sie liebten Helmut Kohl und wählten treu Union. Doch die Merkel-CDU ist ihnen fremd geworden: zu flüchtlingsfreundlich, zu Putin-kritisch, zu liberal. Jetzt wenden sich viele Russlanddeutsche der AfD zu



Epoch Times Deutschland:

Viktor Orbán: „Wir bitten die deutschen Politiker, uns in Ruhe zu lassen“

In unserem heutigen Pressespiegel lesen Sie:Deutschland today:Kanzlerin Merkel empfängt Rumäniens Staatschef IohannisBerner Zeitung:Politischer Kannibalismus: Die rumänischen Sozialisten zerfleischen sich selbst: Nachdem Parteichef ­Liviu Dragnea die Begnadigung korrupter Politiker – auch seine eigene – nicht durchsetzen konnte, will er die eigene Regierung stürzen.Süddeutsche Zeitung:Rumänien: In Ungnade gefallen - Die sozialdemokratische Regierungspartei PSD will Premier Sorin Grindeanu absetzen. Er hatte nicht mehr alle Anweisungen des Parteichefs befolgt.Neues Deutschland:Ringen um die Macht in Rumänien: Regierungspartei entzieht dem Ministerpräsidenten das VertrauenEpoch Times Deutschland:Alle Minister zurückgetreten: Regierungspartei entzieht Rumäniens Premier das VertrauenAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Premierminister Grindeanu fordert Dragnea selbst zum Rücktritt auf: Schwere Beschuldigungen gegen den Parteivorsitzenden der SozialdemokratenAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Stürzt Premier Grindeanu per Misstrauensantrag? PSD will Absetzung der Regierung vorantreibenAllgemeine Deutsche Zeitung für RumänienCNA sanktioniert Kampagne gegen deutsche Minderheit: Strafmaß für Sender B1 TV: 50.000 Lei / Die Beschwerde des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien bei der Medienaufsichtsbehörde gegen die verleumderischen Behauptungen des Fernsehsenders B1 TV war von Erfolg gekröntSalzburg24.at:Rumänische Regierungsparteien mit Antrag gegen PremierAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:NATO-Manöver im Schwarzmeerraum: 25.000 Militärs aus 23 Ländern nehmen daran teilAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Siebenbürgische Glaubensgeschichte: Festschrift zum Reformationsjubiläum 2017Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:25 Jahre Österreich-Bibliothek in Temeswar: Zahlreiche Gäste waren bei der Jubiläumsveranstaltung dabeiAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Volksdichter und Bauernphilosoph: Im Gedenkhaus George Coşbuc – oder warum Homer beim Hammel Melken nicht hilftAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Kunsthaus 7 B in Michelsberg eröffnet: Eindrucksvolle Ausstellung mit Werken Victor VasarelysAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Eine weitere Abnahme der Rentnerzahl: Starke lokale Unterschiede zwischen RentenMittelbayerische:Die Kultur Siebenbürgens gepflegt: Die Kreisgruppe Regensburg der Siebenbürger Sachsen feierte mit 350 Besuchern ihren dritten Heimattag in Neumarkt.Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Draußen sitzen – die schönsten Terrassen KronstadtsWochenblatt:Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung: Sozialministerin Müller: 'Vertreibung war, ist und bleibt Unrecht!'Tageblatt LetzebuergEs klingt wie Luxemburgisch: BESUCH IN RUMÄNIEN: Tag 2 und 3 der offiziellen Visite von Xavier Bettel in Rumänien waren nur wenig politisch. Wir trafen uns mit einigen Vertretern der deutschsprachigen Minderheit der Siebenbürger Sachsen und unterhielten uns auf mit ihnen auf luxemburgisch.Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Volkstum stiftend, fördernd und stärkend (III): Die heimatkundlichen Beiträge der KarpatenrundschauAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:Essen, Alkohol und Rauchen billig in RumänienAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien:„Die Revolution kam im richtigen Moment für uns“: Staatssekretär Aledin Amet (DRI) über die tatarische Minderheit in RumänienSpiegel Online:Rechtspopulisten Alternative für Russlanddeutschland: Sie liebten Helmut Kohl und wählten treu Union. Doch die Merkel-CDU ist ihnen fremd geworden: zu flüchtlingsfreundlich, zu Putin-kritisch, zu liberal. Jetzt wenden sich viele Russlanddeutsche der AfD zuEpoch Times Deutschland:Viktor Orbán: „Wir bitten die deutschen Politiker, uns in Ruhe zu lassen“