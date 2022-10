Mit dem Mountainbike auf Sinnsuche nach Siebenbürgen

Auf seiner beharrlichen Suche nach Sinn und ganzheitlicher Freude wurde der Siebenbürger Sachse Christian Krampulz zur Tour seines Lebens inspiriert – und ganz praktisch zu einer herausfordernden Radreise nach Siebenbürgen, zu seinen familiären Wurzeln: Ein Projekt, von dem er lange nur geträumt hatte. 2021 und 2022 machte sich Christian Krampulz aus Kelling mit seinem Begleiter Stefan Schüch auf den Weg: über 20 Tage, 1.800 km und 11.500 Höhenmeter von Horb über Donaueschingen entlang der Donau bis nach Budapest, dann durch die Puszta, über die Siebenbürgischen Westgebirge (Munţii Apuseni) bis nach Siebenbürgen.



Dankbar und erfüllt kann Christian heute bestätigen, was die Glücksforschung herausgefunden hat: „Jeder kann Flow erleben, in Verbundenheit mit sich selbst, seinen Mitmenschen und Gott.“ Unter www.flow-guide.net betreibt der Siebenbürger Sachse eine Webseite. Sein Buch „Tour de Flow“ erscheint im November 2022.



Der Reisebericht „Mit dem Mountainbike auf Sinnsuche in Siebenbürgen“ erscheint in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 3. Oktober 2022.