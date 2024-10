75-Jahr-Feier des Landesverbands Bayern in der Meistersingerhalle Nürnberg

Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. feierte sein 75-jähriges Jubiläum am 19. Oktober 2024 in der Meistersingerhalle Nürnberg. Zum Auftakt der Großveranstaltung wurde ein Gottesdienst zelebriert. Es predigte Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, die Liturgie hielt Kirchenrätin Melita Müller-Hansen. Musikalisch gestalteten die Organistin Ilse Maria Reich und der Bariton Christoph Reich den Gottesdienst mit.



Beim Festakt der Jubiläumsfeier um 14.30 Uhr sprachen der Vorsitzende des Landesverbands Bayern, Werner Kloos, der Nürnberger Stadtrat Werner Henning in Vertretung von Oberbürgermeister Marcus König, der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Raluca Turcan, Kulturministerin von Rumänien, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius, Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Nadine Konnerth, Landesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Bayern, und Thomas Șindilariu, Unterstaatssekretär im Department für interethnische Beziehungen der rumänischen Regierung, der anschließend in einer kleinen „Geschichtsstunde“ im Dialog mit dem Historiker Dr. Harald Roth in die Andreanum-Ausstellung einführte. Die Blaskapellen, Tanzgruppen und Chöre des Landesverbandes Bayern gestalteten das Programm eindrucksvoll mit. Durch das Programm führte Moderatorin Dr. Iris Oberth.



Der Gottesdienst und der Festakt wurden als Livestream auf dem YouTube-Kanal von Siebenbuerger.de übertragen. Die Videos können Sie auch weiterhin abrufen:



Gottesdienst (1:18 Stunde)

Festakt (4:09 Stunden)



Fotos: Petra Reiner, Siegbert Bruss