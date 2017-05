Politik aktuell

Wer also, kann im Großen und Ganzen zufrieden sein?

Teil 2 Wahl in Schleswig-Holstein



Unabhängig vom Ausgang der nun anstehenden Koalitionsverhandlungen empfinde ich es wohltuend, dass dem einen oder anderen Großkotz der Kamm beschnitten wurde. Bewusst nenne ich hierzu weder Personen noch Parteien, aber man kennt sie, die Schnodder-schnautzen.

Dass Schleswig-Holstein einen so hohen Stimmenanteil an die FDP vergibt, war zwar erwartet (befürchtet) worden, aber womit eine ausgewiesene Klientelpartei dies verdient, bleibt mir unerschlossen, zumal sich das Land im Lager der Finanzausgleichsnehmerländer befindet. Es scheint mit, dass es Wählerschichten gibt, die mit den Programmen der Par-teien eher weniger Bescheid wissen. Hoffentlich wissen diese im September wenigstens, dass Frau Merkel die Richtlinien der Bundespolitik vorgibt und nicht nur solide Kostüme und Hosenanzüge trägt.

Bezüglich Herrn Schulz – dem Hoffnungsträger und „aufgehenden Stern am Polithimmel“, dürfte nun klar sein, dass sein von der Mainstreampresse hochgelobter Effekt eine Seifen-blase war und dass der deutsche Wähler klug genug ist, nachzufragen, was ihn mit diesem Europastrategen zukünftig besseres erwartet.

Ansonsten muss abgewartet werden. NRW wird in nur wenigen Tagen zeigen, wie kurz oder lang das Gedächtnis des deutschen Wählers tatsächlich ist.