Quo vadis Europa ?

Diese Staaten in denen angeblich jetzt das Wirtschaftswachstum größer ist als in dem Rest der EU-Staaten, würden die Unterstützung der USA haben; bei seinem Besuch hatte dies Präs. Trump bekräftigt, mit seiner Bestätigung der Solidarität gegenüber der NATO.

Laut einem Kommentar des rumänischen Nachrichtenkanals digi24, wäre Intermarium von Rumänien und Polen geführt und hat nicht die Unterstützung der führenden Brüsseler Kreisen der EU, weil so die "Unabhängigkeitsbestrebungen" gegenüber der EU intensiviert würden. Es ist anzunehmen, diese Staaten möchten nicht ihre Souveränität so leicht aufgeben und dieses Bündnis wäre auch gegenüber Russland stärker als die einzelnen Staaten Osteuropas.



Intermarium, Militärallianz geführt von RO und PO, ungeliebt von EU



Wird da der "4-er von Visegrád" weiterentwickelt? Intermarium, eine militärisch-wirtschaftliche Allianz der Staaten zwischen Litauen und der Türkei, wäre ein Korridor von Staaten zwischen Russland und den Euro-Staaten.Diese Staaten in denen angeblich jetzt das Wirtschaftswachstum größer ist als in dem Rest der EU-Staaten, würden die Unterstützung der USA haben; bei seinem Besuch hatte dies Präs. Trump bekräftigt, mit seiner Bestätigung der Solidarität gegenüber der NATO.Laut einem Kommentar des rumänischen Nachrichtenkanals digi24, wäre Intermarium von Rumänien und Polen geführt und hat nicht die Unterstützung der führenden Brüsseler Kreisen der EU, weil so die "Unabhängigkeitsbestrebungen" gegenüber der EU intensiviert würden. Es ist anzunehmen, diese Staaten möchten nicht ihre Souveränität so leicht aufgeben und dieses Bündnis wäre auch gegenüber Russland stärker als die einzelnen Staaten Osteuropas.Wird da der "4-er von Visegrád" weiterentwickelt?