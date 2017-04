Rumänien heute

Es gibt eine klare Sache, die Staatsangehörigkeit, und eine ziemlich unklare, die Ethnie.



es gab bis 2010, bis die ideologisch geprägte linksgrüne regierung das gesetz, was staatsangehörigkeit und ethnie/nationalität betrifft, änderte, klare "sachen" für beide.



Mit DEUTSCHER kann jede gemeit sein. Man muss also sagen was man genau meint. Jeder der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt ist, in diesem Sinne, Rumäne. Jeder der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt ist, wieder in diesem Sinne, Deutscher (egal welche Ethnie er hat).



wie ist es nun mit dem türken im obigen beispiel der deutscher staatsbürger ist und kein deutscher sondern türke sein/bleiben will? soll man ihn nun "zwangsverdeutschen" per gesetz? gegen seinen willen?



oder was machen wir mit den sorben, die "schon immer" dort lebten und sorben waren, die deutsche staatsangehörige sind aber sorben bleiben wollen? tun wir sie nun per gesetz auch "zwangsverdeutschen"? gegen ihren willen?



oder mit den dänsicher minderheit, die "schon immer" da lebte und dänen waren/sind aber deutsche staatsangehörige, tun wir die auch per gesetz "zwangsverdeutschen"? gegen ihren willen?



oder ein beispiel aus meinem bekanntenkreis. eine person ist nach dem zerfallen der SU aus der ukraine nach deutschland emigriert und hat die alleinige deutsche staatsangehörigkei. sagt aber sie fühle sich keinesfalls als deutsche/r sondern als jude obwohl er/sie atheist ist. mit dem deutsch sein kann er/sie nichts anfangen. er/sie fühle sich dann eher als ukrainerIn statt deutsche/r obwohl sie deren staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt. tun wir diese person dann auch gegen ihren willen "zwangsverdeutschen"?



also, wir sehen dass das gesetz der linksgrünen, wie so viele andere auch, aus purer indoktrinierter ideologie entstanden ist und mit der realität wenig zu tun hat.



die linksgrünen haben multikulti gewollt und nun haben sie was sie wollten und müssen damit leben. andere haben multikulti nicht gewollt und haben sie nun auch. und müssen auch damit leben. also sollen wir auch allen denen die zu uns gekommen sind zugestehen das zu bleiben was sie wollen, unabhängig von der staatsangehörigkeit! durch zwang zu "papierdeutschen" zu machen. sollten wir sachsen am besten verstehen können, denn wir waren auch mal ungarische staatsangehörige, mal rumänische staatsangehörige ohne dass wir ungarn oder rumänen waren oder dadurch wurden!





Ob es die Ethnie der SBS oder LIBANESE überhaupt gibt ist mir unklar, je nachdem wie eng man diese fasst (so könnte ja jemand auch die Ethnie HERMANNSTÄDTER haben). Was das Ganze mit dem saugenden Ferkel zu tun haben soll bleibt mir schleierhaft.



was das obige zitat betrifft, das ist reines haraldescu geschwafel. siehe nur: "Ethnie HERMANNSTÄDTER" ...



nichts für ungut...