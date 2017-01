Interessant, kurios, skurril

Deutscher Besatzer sollen in Polen 15.000 Kinder gezeugt haben



..... und das geschah in "relativ" kurzer Zeit.



Man kann nur mutmaßen, welche Gene, in verschiedenen Ländern, die über Jahrzehnte unter Fremdherrschaft waren, "weitergereicht" wurden.

..... und das geschah in "relativ" kurzer Zeit.Man kann nur mutmaßen, welche Gene, in verschiedenen Ländern, die über Jahrzehnte unter Fremdherrschaft waren, "weitergereicht" wurden.