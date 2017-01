Ist Ungarn noch demokratisch?

Diana, es ist nicht lange her wo Du dich beklagt hast dass in Ungarn Obdachlosigkeit per Gesetz verboten und hart bestraft wird. Würde bestimmt viel weniger Tote geben ohne solche Menschen welche meinen im Freien zu nächtigen zu Grundrecht gehört.

Damit Du nicht aus versehen etwas durcheinander bringst, hier nochmal die Diskussion.



Hatzfelder schrieb am 06.10.2016, 19:49 Uhr:

Die Menschen in Ungarn sind nicht gerade auf Rosen gebettet, Diana. Die Statistiken decken nicht alles auf. Der Orban hätte lieber die rausgeworfenen Millionen an die bedürftigen Ungarn verteilen sollen.





Ich antwortete darauf am 06.10.2016, 20:13 Uhr:

Da kann ich zustimmmen, jedoch bekämpft Orban die Armut auf andere Weise. In Ungarn ist Obdachlosigkeit per Gesetz verboten und wird hart bestraft.



Alles klar, edka?