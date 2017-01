Ist Ungarn noch demokratisch?

Orban ist(so viel ich weis) 2 Mal demokratisch gewählt worden. Dazu Euch solange mit diesem Thema beschäftigt? Das ist nun viel weniger wichtig, wie die Demokratie in unserer EU, die nicht weit entfernt ist, vor ihrer Auflösung! Das einzige demokratisch gewählte Forum in der EU, das Parlament, so gut wie keine Befugnisse hat,(0 ja, immer alles abzusegnen was man ihnen vorgibt) das macht Euch nichts aus.

Und genau die Frage, die hier im Titel gestellt wurde, ist jetzt positiv zu beantworten. In seiner starken Position hat Orbán 2 wichtige Abstimmungen angestoßen: - Das Quotenreferendum; - Die Abstimmung im Parlament zur Änderung der Verfassung in der Quotenfrage. Beide Abstimmungen hat er im "Zählresultat" haushoch gewonnen. Und doch hat er beide, wegen ungenügendem Quorum verloren. Im ersten, wegen ungenügender Wählerbeteiligung. Im zweiten, wegen der geschlossenen Opposition. Da haben sich Linke, Liberale und Rechtsextreme zusammengefunden und die 2/3-Mehrheit knapp (2 Stimmen!) verhindert, die nötig gewesen wäre zur Verfassungsänderung. Es ist ganz klar zu bemerken: In Ungarn gibt es keine Diktatur!