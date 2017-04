Deutschland aktuell

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 388 von 388 |< · < · [385] [386] [387] [388]



Diana --> Erstellt am 22.04.2017, 15:06 Uhr

In Rosenheim wurde 16 Personen die Reise nach Köln verweigert.

Wo hast du denn das her?



Harald815 Erstellt am 22.04.2017, 21:08 Uhr

Der AfD Parteitag ist ein voller Erfolg. Die Wahlen können kommen.





edka Erstellt am 22.04.2017, 21:39 Uhr und am 22.04.2017, 21:40 Uhr geändert.

AFD ist nicht Verboten, also kein Gefahrenquelle(für CDU-SPD). Und sowieso nicht Radikal Genug





gehage Erstellt am 23.04.2017, 11:07 Uhr und am 23.04.2017, 11:08 Uhr geändert.

Aidshilfe Köln e.V.

AMNESTY INTERNATIONAL Bezirk Köln

Caritasverband Köln

CDU Köln

Deutscher Beamtenbund, Kreisverband Köln

Evangelischer Kirchenverband Köln und Region

Katholikenausschuss Köln

Katholische Jugendagentur Köln gGmbH

Klubkomm-Verband Kölner Clubs und Veranstalter e.V.

Ruderverein Rodenkirchen

Schauspiel Köln

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln

SKM – Sozialdienst Katholischer Männer e.V. Köln

Zentrum für islamische Frauenforschung und Frauenförderung



diana, wo waren die ganzen vereine verbände und institutionen (die du oben aufzählst) nach der silvesternacht 15/16 in köln, als im (linken) rotgrünen NRW die behörden sogar versucht haben, die diebstähle, belästigungen, misshandlungen und vergewaltigungen hiesiger bevölkerungsgruppen durch asylanten, zuwanderern und flüchtlinge zu vertuschen und zu leugnen? und nur als im netz das ausmaß der dinge ans licht kamen, scheibchenweise zugaben was sich zugetragen hat?



Hallo Leute. Seid ihr morgen auch in Köln?



diana, warst du nach der silvesternacht 15/16 auch in köln um dein bedauern der vorkommnisse kund zu tun, so wie du jetzt (auch!) in köln zu sein scheinst um gegen eine friedliche (im gegensatz zu damals) veranstaltung zu demonstrieren?



nichts für ungut...



kokel Erstellt am 23.04.2017, 15:59 Uhr

diana, warst du nach der silvesternacht 15/16 auch in köln um dein bedauern der vorkommnisse kund zu tun, so wie du jetzt (auch!) in köln zu sein scheinst um gegen eine friedliche (im gegensatz zu damals) veranstaltung zu demonstrieren?



Davon gehen wir mal aus und warten gespannt, was sie uns morgen zu berichten hat.



Diana --> Erstellt am 23.04.2017, 16:51 Uhr und am 23.04.2017, 16:54 Uhr geändert.

Ich dachte nur, einer von euch wäre beim AfD Parteitag. Aber da ihr nicht dort wart, könnt ihr auch nicht wissen wie friedlich und lustig die Demos waren, bis tief in die Nacht hinein.



gehage Erstellt am 23.04.2017, 17:01 Uhr und am 23.04.2017, 17:03 Uhr geändert.

diana, typisch gutmensch! geschwollen daherreden und wenn man stellung beziehen soll, sich deren drücken!



nochmal, diana, wo waren die ganzen vereine verbände und institutionen (die du oben aufzählst) nach der silvesternacht 15/16 in köln, als im (linken) rotgrünen NRW die behörden sogar versucht haben, die diebstähle, belästigungen, misshandlungen und vergewaltigungen hiesiger bevölkerungsgruppen durch asylanten, zuwanderern und flüchtlinge zu vertuschen und zu leugnen versuchten? und nur als im netz das ausmaß der dinge ans licht kamen, scheibchenweise zugaben was sich zugetragen hat?



diana, warst du nach der silvesternacht 15/16 auch in köln um dein bedauern der vorkommnisse kund zu tun, so wie du jetzt (auch!) in köln zu sein scheinst um gegen eine friedliche (im gegensatz zu damals) veranstaltung zu demonstrieren?



nichts für ungut...



schuetze Erstellt am 23.04.2017, 23:59 Uhr